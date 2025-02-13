Bayraktar TB3 için ilk ihracat anlaşması: Endonezya 60 adet satın alacak

Türkiye, savunma sanayii alanında kazandığı küresel başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.Türk savunma sanayiinin lider firmalarından BAYKAR, bir yeniliğe daha imza atarak havacılık tarihine altın harflerle kazındı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya ziyareti kapsamında, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Republikorp Kurucusu Norman Joesoef arasında, 'Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI İhracatına Yönelik Ortak Üretim Anlaşması' imzalandı.Alınan bilgiye göre, anlaşma kapsamında, Endonezya'ya 60 Bayraktar TB3 ile 9 Bayraktar AKINCI ihraç edilecek.Böylece Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı, Endonezya'ya gerçekleştirilmiş olacak.Endonezya'da yayım yapan Antara News, CNN Indonesia, Jakarta Globe, Kontan, Kuatbaca, Detik News, Indoraya News siteleri, haberlerinde Baykar ve Republikorp arasında imzalanan anlaşmaya geniş yer verdi.Ülkenin resmi haber ajansı Antara News'ün 'Endonezya ile Türkiye savunma ve güvenlik alanında işbirliğini genişletecek' başlığıyla yayımlanan haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezyalı mevkidaşı Prabowo Subianto tarafından yapılan ortak beyannamedeki ifadelere yer verildi.İki ülkenin, istihbarat, terörle mücadele gibi konularda savunma ve güvenlik alanında işbirliğini artıracağı ifade edilen haberde, BAYKAR ve Republikorp arasında, dron üretim fabrikasının kurulması konusunda anlaşma imzalandığı bilgisine yer verildi.CNN Indonesia ise 'Endonezya-Türkiye SİHA fabrikasının inşası için işbirliği anlaşması imzaladı' başlığıyla haberinde anlaşmayı ön plana çıkardı.Baykar ve Republikorp'un, 'Endonezya'da dron fabrikasının inşa edilmesi için' anlaşma imzaladığı bilgisine yer verilen haberde Baykar'ın, insansız araçlar ve yapay zeka odaklı özel şirket olduğu belirtildi.Haberde, fabrika inşaatının yanı sıra Türkiye ve Endonezya arasında çeşitli alanlarda imzalanan diğer mutabakat zaptlarına da yer verildi.Jakarta Globe sitesi de 'Türk savunma firması Baykar, Endonezya'da dron fabrikasının inşaatı için anlaşma imzaladı' başlığıyla yayımlanan haberinde, SİHA'ların dünyada yaygın kullanımına dikkat çekildi.'Türkiye, gelişmiş SİHA'lar konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olarak öne çıktı.' ifadesine yer verilen haberde, Subianto'nun, Endonezya'nın Baykar dahil Türk savunma firmalarıyla mevcut ortaklıklarının 'halihazırda iyi gittiğine' ilişkin ifadeleri aktarıldı.Haberde, Baykar'ın internet sitesinde, Bayraktar TB2 dahil insansız hava araçlarına ilişkin detayların yer aldığı belirtilerek bu anlaşmanın, Endonezya'nın 'orduyu modernleştirme planları' sürerken imzalandığı vurgulandı.Kontan, Kuatbaca, Detik News, Indoraya News siteleri de haberlerinde bu anlaşmayı başlığa taşıdı.Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 19 Kasım 2024'te TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalanmıştı.Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık tarihi bir test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaparak dünyada bir ilki gerçekleştirmişti.Bayraktar TB3 SİHA, gemi testlerine başarıyla devam ederek, Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde gerçekleşen ikinci uçuş testinde de iniş destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla iniş kalkış yapmıştı.Test parametrelerini başarılı bir şekilde icra eden milli SİHA, ortalama 20 bin feet irtifada uçtuğu testi başarıyla tamamlamıştı.Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran 2024'te Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 36 bin 310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı.TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, böylece kritik bir eşiği daha geçti. Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait.Bayraktar TB3 SİHA, bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 887 saat 23 dakika havada kaldı.Milli SİHA 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde ise yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5 bin 700 kilometre yol katetti.Milli SİHA, 26 Mart 2024'te ilk kez ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu.İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetler ile sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak.Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak.