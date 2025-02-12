Mehmet Sevigen'den CHP'deki 'ön seçim' krizine ilişkin açıklama: İmamoğlu ile Yavaş arasında kargaşa göreceğiz

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, canlı yayında Mansur Yavaş'ın kararını değerlendirerek, "Belki de Mansur Yavaş'ın kafasında şu düşünce var: Ekrem Bey'in başına bir iş gelir, mahkemeler devam ediyor. Sıra bana kalır diye, kurtlar pusuya yatar ya, onun gibi bir düşüncesi olmuş olabilir. İşin kısacası, Mansur Yavaş eninde sonunda aday olur," dedi. Sevigen, "İmamoğlu ve Yavaş arasında kargaşa göreceğiz. Şimdiden başladık kargaşaya," diye konuştu."MANSUR YAVAŞ DAHA BAŞINDAN BERİ ADAYDI"Sevigen, sözlerine şöyle devam etti:"Mansur Yavaş Halk Partili değil. CHP'nin oyları yüksek diye geldi. Ön seçime girersem kaybederim diye düşünüyor. CHP'lileri kırmamak istiyor. Bu bir ön seçim değil, biliyorsunuz; bu bir eğilim yoklamasıdır. Ön seçim, hâkim huzurunda yapılır. Seçime daha üç yıl var. Üç yılda kimler değişir. Belki de Mansur Yavaş'ın kafasında 'Nasıl olsa ben arayı bozmayayım, Ekrem Bey'in başına bir iş gelir, mahkemeler devam ediyor, sıra bana kalır,' gibi bir düşünce var. Kurtlar pusuya yatar ya, onun gibi bir hesap içinde olabilir. Gerçek yüzünü ortaya çıkarmıyor. İşin kısacası, Mansur Yavaş eninde sonunda aday olur.""CHP ELLERİNDE OYUNCAK OLDU""Hiç kimse CHP'den büyük değildir. Dün Baykal'ın ölüm yıl dönümüydü. Parti, kişilerin üstündedir. Hangi lider partiden büyük olabilir? Parti olmadığı zaman insanların siyaset yapma şansı var mı? Bağımsız olsun bakalım, kim seçilecek? Partinin yıpranmaması lazım. Ama bizim parti, Kemal Bey'in, Özgür Bey'in, Ekrem Bey'in, Mansur Bey'in arasına sıkışmış durumda. Koca devlet kuran parti ellerinde oyuncak olmuş. İçim ağlıyor, partiye emek verenlerin içi kan ağlıyor.""İMAMOĞLU İLE YAVAŞ ARASINDA KARGAŞA GÖRECEĞİZ""En büyük kötülüğü Ekrem Bey'e yapıyorlar. Seçime daha üç yıl var. Ekrem Bey'i tek adam olarak çıkarmaya çalışıyorlar, yazık ediyorlar. Zaten yıpratmıyorlar mı? Mansur Bey'in halk dilinde söylediği aslında şu: 'Bu süreç benim için yok hükmündedir. Normal süre geldiğinde ben adayım.' Kemal Bey, Mansur Bey'in arkasında. Altılı Masa, Mansur Bey'e gaz veriyor. İmamoğlu ve Yavaş arasında kargaşa göreceğiz. Şimdiden başladık kargaşaya. Oysa ki bizim derdimiz çok büyük."