Katlanabilir iPhone Tasarımı Sızdı!

Apple'ın uzun süredir merakla beklenen katlanabilir iPhone tasarımı hakkındaki ilk somut detaylar sızdırıldı. Ortaya çıkan CAD çizimleri, teknoloji devinin rakiplerinden oldukça farklı, daha geniş ve kısa bir form faktörü tercih ettiğini gösteriyor. Bu yenilikçi tasarım, akıllı telefon kullanım alışkanlıklarını kökten değiştirebilir.Almanya merkezli bir teknoloji sitesi tarafından paylaşılan CAD görselleri, iPhone Fold modelinin alışılmışın dışında bir yapıya sahip olacağını ortaya koyuyor. Cihazın katlı haldeki ölçülerinin 83,8 mm x 120,6 mm x 9,6 mm olması bekleniyor. Bu ölçüler, piyasadaki diğer katlanabilir telefonlara kıyasla daha basık ve geniş bir gövdeye işaret ediyor. Bu durum, tek elle kullanım kolaylığı sağlamayı amaçlıyor olabilir.Tasarımın en dikkat çekici yanı ise ekran oranları. Sızıntılara göre iPhone Fold, katlı durumdayken 5,49 inç büyüklüğünde ve 3:2 gibi sıra dışı bir en-boy oranına sahip bir kapak ekranı sunacak. Cihaz açıldığında ise bizleri kareye yakın bir form yerine, 7,76 inç boyutunda daha geniş bir dikdörtgen (4:3) ana ekran karşılayacak. Bu boyut, yaklaşık 8,3 inçlik bir iPad mini ekranına oldukça yakın bir deneyim vaat ediyor.Apple'ın bu tasarım tercihi, ilk nesil Google Pixel Fold modelini andırsa da, iPhone Fold'un daha da geniş bir yapıya sahip olması bekleniyor. Kalınlık tarafında ise katlıyken 9,6 mm, açıldığında ise kamera çıkıntısı hariç sadece 4,8 mm gibi etkileyici bir inceliğe sahip olacağı iddia ediliyor. Bu da onu piyasadaki en ince katlanabilir telefonlardan biri yapabilir.Sızdırılan CAD çizimlerinin yanı sıra, iPhone Fold'un donanım özelliklerine dair de pek çok iddia bulunuyor. Cihazın öne çıkan beklenen özellikleri şunlar:Kat izi neredeyse görünmez olan özel bir katlanabilir ekran teknolojisi.Yüksek performans için geliştirilmiş bir buhar odası (vapor chamber) soğutma sistemi.Gücünü A20 Pro işlemci ve 12 GB RAM‘den alması.Yüz tanıma yerine ekrana gömülü Touch ID parmak izi okuyucusu.48 MP çözünürlüğünde çift arka kamera kurulumu.5.400 – 5.800 mAh aralığında büyük bir batarya kapasitesi.Yalnızca eSIM desteği ve yaklaşık 2.399 dolar başlangıç fiyatı.Tanıtım tarihi olarak ise 2026'nın ikinci yarısı işaret ediliyor.