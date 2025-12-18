Türk ordusu bölge ülkelerini korkuttu! İsrail-Yunanistan-GKRY ortak askeri güç kuruyor

İsrail basını, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar'ın geçtiğimiz günlerde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) hava kuvvetlerinden üst düzey yetkililerle Güney Kıbrıs'ta gizli bir toplantı gerçekleştirdiğini yazmıştı.Maariv gazetesinin söz konusu toplantıya ilişkin haberinde, Ankara'nın son dönemde attığı stratejik adımlara karşı İsrail'in bölgesel bir ittifak kurma niyetinde olduğu ifade edilmişti.Ynet haber sitesinde kısa süre önce yayımlanan bir başka haberde ise, Türkiye'nin süregelen askeri güçlenmesinin gölgesinde, İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin 2.500 askerden oluşacak bir 'hızlı müdahale gücü' kurmayı planladığı belirtildi.Haberde, söz konusu gücün 1.000 İsrailli, 1.000 Yunan ve 500 Rum askerden oluşacağı, envanterinde ise hava filoları, savaş gemileri ve denizaltıların yer alacağı aktarıldı.Üç ülkenin deniz, hava ve kara unsurlarını kapsayan ortak bir askeri yapı oluşturma planını 'Türkiye'ye bir mesaj mı?' sorusuyla duyuran Ynet, İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin stratejik bağlarını daha da güçlendirmek istediğini ve bu konunun üst düzey subaylar tarafından halihazırda ele alındığını vurguladı.Haberde, söz konusu gücün Türkiye'nin bölgede artan nüfuzuna karşı İsrail'e ek bir stratejik derinlik sağlayacağı öne sürülürken, Yunanistan ve GKRY'nin ise bu yapı sayesinde Türkiye'ye karşı caydırıcılık kazanacağı iddia edildi.Ynet, 'hızlı müdahale gücünün' yapısına ilişkin detaylara da yer verdi. Buna göre, tugay seviyesinde yaklaşık 2.500 askerden oluşacak askeri gücün emrinde savaş gemileri, savaş uçakları ve çeşitli altyapı unsurları bulunacak. Bu unsurların Yunan adaları, Yunanistan ana karası, Güney Kıbrıs ve İsrail'de konuşlandırılması planlanıyor.Plan kapsamında Atina ve Tel Aviv yönetimleri 1.000'er asker, Lefkoşa ise 500 asker sağlayacak. Ayrıca İsrail ve Yunanistan hava kuvvetlerinin bu güç için birer filo tahsis edeceği belirtildi.Habere göre, ortak askeri yapı; bir Yunan savaş gemisi ve denizaltısının yanı sıra, 'ihtiyaca göre' birlikte ya da ayrı şekilde devriye faaliyetleri yürütecek bir İsrail savaş gemisi ve denizaltısını da kapsayacak.Ynet'in aktardığına göre, yaklaşık bir ay önce İsrail ile Türkiye arasındaki diplomatik gerilimin gölgesinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Gil Reich ve Netanyahu'nun askeri sekreteri Tümgeneral Roman Gofman, Atina'da Yunan muhataplarıyla siyasi ve bölgesel konularda görüşmeler gerçekleştirdi.Söz konusu ziyaretin alışılmadık nitelikte olduğu ve ülkeler arasında stratejik diyalog anlamı taşıdığı ifade edildi.