YouTube Yayın Haklarını Aldı!

Sinema dünyasının en prestijli ödül töreni olan Akademi Ödülleri için yeni bir dönem başlıyor. YouTube Oscar yayın haklarını alarak, 2029 yılından itibaren törenleri küresel olarak canlı yayınlayacağını duyurdu. Bu anlaşma, 50 yılı aşkın süredir yayıncılığı elinde bulunduran ABC kanalının devrinin sona ermesi anlamına geliyor.Anlaşma Süresi: YouTube, 2029-2033 yılları arasını kapsayan beş yıllık bir anlaşma imzaladı.Erişim: Oscar töreni, dünya genelindeki tüm izleyiciler için canlı ve ücretsiz olacak.Kapsam: Anlaşma sadece ödül törenini değil, kırmızı halı, kamera arkası görüntüleri ve özel röportajları da içeriyor.Amerika Birleşik Devletleri Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Google'ın sahibi olduğu video platformu YouTube, sinema dünyasının en önemli gecesini milyonlarca izleyiciye ulaştıracak. Bu stratejik hamle, dijital platformların canlı etkinlik yayıncılığındaki artan gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Anlaşma sayesinde izleyiciler, töreni herhangi bir ek ücret ödemeden, internet bağlantısı olan her yerden takip edebilecekler.Bununla birlikte, bu gelişme aynı zamanda yarım asırdır Oscar törenlerinin evi olan Disney'e bağlı ABC kanalı için de bir dönemin sonu demek. Geleneksel televizyon yayıncılığının, yerini giderek daha fazla dijital ve erişilebilir platformlara bıraktığı bu dönemde, YouTube'un adımı sektör için de önemli bir sinyal niteliği taşıyor.Konuyla ilgili açıklama yapan YouTube CEO'su Neal Mohan, bu iş birliğinden duyduğu heyecanı dile getirdi. Mohan, “Oscar Ödülleri, sanatsal yetenekleri onurlandıran en önemli kültürel kurumlarımızdan biridir. Akademi ile ortaklık kurarak bu kutlamayı dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere ulaştırmak, yeni nesil sinemaseverlere ilham verecektir,” ifadelerini kullandı.Ayrıca, bu anlaşmanın bir parçası olarak Google, “Google Arts & Culture” girişimi aracılığıyla Akademi Müzesi'ndeki özel sergilere dijital erişim sağlayarak sinema kültürünü daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyor. 2028 yılına kadar yayınlar ABC üzerinden devam edecek ve 2029'da bayrak tamamen YouTube'a geçecek.