Bakanlık O Konuya Açıklık Getirdi!

-MSB: (Vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin) Havada vurularak imha edilen İHA'nın, çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağıldığı değerlendirilmektedir. Bu durum sahada tek parça veya bütünlük arz eden enkaz tespitini zorlaştırmaktadır.-MSB: (Vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin) Hava savunma sistemimizin zaafiyet içinde olduğu yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm bunlara ilave olarak; Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş dolayısıyla Karadeniz'in güvenliğine yönelik bu tür olumsuzluklar konusunda her iki tarafın da daha dikkatli olmaları hususunda muhataplarımız ikaz edilmiştir.MSB: (Terör örgütü SDG'nin entegrasyonuna ilişkin) Suriye'nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz.MSB: Son bir hafta içerisinde, 6 PKK'lı terörist teslim oldu.MSB: Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i terör örgütü üyesi 192 kişi yakalandı, 2 bin 414 kişi ise hududu geçemeden engellendi.MSB: 1 Ocak'tan bugüne sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 683, engellenen kişi sayısı da 65 bin 277'ye ulaşmıştır.