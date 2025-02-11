Kayseri'de fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kentte fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin eden şahısların yakalanmalarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda Ç.H. (43), B.B. (28), S.K. (25), R.K. (36), R.B. (37), B.Ö. (26) yakalanarak gözaltına alındı.Operasyonda ayrıca zorla fuhuş yaptırılan 10 mağdur kadın kurtarıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.H., B.B. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.