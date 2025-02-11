Akın Gürlek hakkında skandal paylaşımda bulunmuştu! CHP gençlik kolları başkanı Cem Aydın’ın için istenilen ceza belli oldu

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alacak şekilde bir paylaşımda bulundu. Bu skandal paylaşımda 'SEYYAR GİYOTİN'in Anatomisi: Akın Gürlek' başlığıyla paylaşılmıştı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek CHP'li Cem Aydın hakkında 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatmıştı.SORUŞTURMA TAMAMLANDISoruşturma kapsamında ifade veren Cem Aydın hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.PAYLAŞIMDA YER ALAN SKANDAL İFADEİddianamede söz konusu videonun çözümü ve bu videonun Aydın tarafında alıntılandığı vurgulandı. Başsavcı Akı Gürlek'in geçmiş dönemde üstlendiği görevleri nedeniyle terör örgütlerinin hedefi haline geldiğinin bilindiği, kimlik bilgilerinin yayınlanarak tehdit edildiği ve şüpheli Cem Aydın'ın alıntıladığı paylaşımda 'Seyyar giyotin' şeklindeki sözün geçtiği kaydedildi.5 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYORBu kapsamda bahsi geçen sözlerinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceği, Cem Aydın'ın üzerine atılı 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçları işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsi talep edildi. İddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendiriliyor.