AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:İMAMOĞLU KENTSEL DÖNÜŞÜM İSTEYENLERE 'BETON KAFALI' DEDİ!“Ben İmamoğlu'nun kendisine böyle hitap etmek istemem ama en büyük beton kafalı kendisi. Niye diyeceksiniz. Kendisinin, İmamoğlu İnşaat'ın yapmış olduğu tüm işler ortada.”“Sayın İmamoğlu size buradan şuınu söylemek istiyorum. Kendi aile şirketinizle ilgili işler olunca konut yapmayı çok iyi biliyorsun ama İBB'nin konut yapmasıyla ilgili olarak maalesef son derece yavaşsın ve yapmıyorsun. Şimdi bakıyoruz senin şirketine. 220 bir konut yapmışsın. 18 villa, 48 tane konut, 15 dükkan, yine 220 konu, 48 tane bir daha konut, 15 tane daha dükkan, 220 tane daha konut... Bu konutları yaparken kendi şirketin bu konutları yapabiliyor. Demek ki böyle bir beceriniz var. İmamoğlu Şirket'ten kendiniz kazanç sağlayacağınız zaman bunu yapabilecek zekanız var. Söylediğiniz gibi beton kafalısınız ama maalesef İstanbul'la ilgili olan kentsel dönüşümlerrin yapılıp, buraya buraya bu konutların yapılmasıyla ilgili bir seferberlik başlatma konusunda hiç bir hareket yapmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Konser yapıyorsunuz, telefon kılıfı ihalesi yapmayı bile biliyorsunuz. Her türlü işi yapıyorsunuz. Otobüs ihalelerini yapıp, mali müşavirliğini Özgür Karabat'ın yaptığı firmalara vermeyi biliyorsunuz. Paris'e buradan uçakla gidip, 180 kişilik uçak tutup 86 kişi uçağa binmeyi biliyorsunuz. Ama maalesef İstanbul'un depremiyle ilgili çözümleri yapmıyorsunuz. Siz İBB'nin bütçesindeki deprem bütçesini düşürdünüz, reklam bütçesini arttırdınız.”“Bir yıl olacak belediye başkanlığı seçiminden bu yana. Biz neden bunların hiçbir icraatını konuşmuyoruz. Varsa yoksa İmamoğlu mu cumhurbaşkanı adayı olacak, Mansur Yavaş mı cumhurbaşkanı adayı olacak? Zaten Özgür Özel saf dışı. Geçtiğimiz beş yılı da böyle geçirdik. Olan aziz milletimize oluyor.”İMAMOĞLU 6 YIL SONRA İLK RİSKLİ BİNA YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRDİ!“Sayın İmamoğlu hayatında ilk defa bir binanın yıkımına katılmış, 6 yıl sonra. Kaç konsere katıldın Sayın İmamoğlu? Para kulelerini iyi bilirsin, çantaları senin genel müdürlüğünü yapan kişi o para kulelerini taşımayı iyi bilir. Oralarda il binaları falan alacaksınız ya. Bu tür işlere hep zamanın var ama hayatında ilk defa bir binanın yıkımına katılmış. Bu trajikomik bir görüntüdür.”“Vatandaşımıza 6 yıl boyunca sadece bir tane riskli yapı varmış gibi gösterip onun önüne yıkıma gidiyor bir de arkadan kendisini çektiriyor, şov yapıyor. İnsanda utanma olur.”MİTHAT BAYDUR'DAN İMAMOĞLU'NA SALVOLAR!'Aklın yolu bir. Diyor ki, Akın Gürlek'in çocuklarını, Sayın Başsavcımızın çocuklarını İmamoğlu koruyacakmış. Hakikaten İmamoğlu kim? İçişleri bakanı da bizim mi haberimiz yok. Polis mi? Bu konularda kendisinin çok fazla yetkisi var zannediyor ama artık birilerinin bunu anlatması lazım. İmamoğlu, İBB başkanı.'KILIÇDAROĞLU: “BOĞAZIMDAN HARAM LOKMA GEÇMEDİ”“Bana göre resmen ‘İmamoğlu haram lokma yiyor.' demiş. Ben öyle gördüm burada. İmamoğlu'yla ilgili dava soruluyor. İmamoğlu ile ilgili davaya verdiği cevap, ‘Davalar açılır, bizim bundan korkacak bir şeyimiz olmaz. Mansur Bey, Ekrem Bey, dava açılmasından neden korkuyorsun arkadaş? Varsa bir sorun gidersin ifade verirsin. Ne diyor? ‘Benim boğazımdan haram lokma geçmedi. Ben neden korkacağım?' diyor. Demek ki İmamoğlu'nun boğazından haram lokma geçiyor. Ben buradan bunu anlıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği ışıkta baktığımız zaman burada bunu anlamamız lazım. O zaman şunu da sormak lazım. İmamoğlu hangi haram lokmaları yiyor? Nereden para götürüyor? Ne tür işlerin içerisinde? Sayın Kılıçdaroğlu'nun kastettiği olaylar ne? Bunları bütün kamuoyunun öğrenmesi lazım. Kapalı kapılar arkasında bırakmamak lazım.”ÖZGÜR ÖZEL'DEN KAÇAMAK 'ŞAİBELİ KURULTAY' CEVABI!“Ne kadar kötü değil mi? Koskoca CHP genel başkanına şunu anlatmamız gerekiyor. KRT'de Kılıçdaroğlu programa çıktı ve bir konuşma yaptı. Bu konuyla ilgili senin açıklama yapman gerektiğini söyledi. Tamam, sen cumhuırbaşkanımızın dediğini cevap vermeme yöntemini seçmişsin. Kılıçdaroğlu, ‘Böyle bir durumla ilgili çık açıkla yap.' diyor. Akif Hamzaçebi, ‘Çık açıklama yap.' diyor. Niye yapmıyorsun? Bunu biz demiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu söylüyor. Hadi çıkıp Sayın Kılıçdaroğlu'na bu konuyla ilgili bir şeyler söylemeye kalksana...”