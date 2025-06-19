Türkiye ve Azerbaycan iyi günde de kötü günde de yan yana... 250 bininci afet konutu anahtar teslimi yapıldı

Asrın felaketinin ardından yeniden inşa ve ihya süreci yoğun bir şekilde sürdüğü Kahramanmaraş'ta Azerbaycan hükümeti ve TOKİ işbirliği ile inşa edilen konutların da yer aldığı "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni" düzenlendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, törende çok önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın her zaman yan yana olduğunu söyledi.Aliyev'in konuşmasında satır başları:"6 Şubat'taki depremde hayatını yitirmiş tüm kardeşlerimize rahmet diliyorum. Azerbaycan halkı bu acıyı kendi acısı kabul etti. Depremden hemen sonra sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde önce arama kurtarma, ardından imar işleri başlamıştır. Yeni konutlar teslim edilmiştir. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü idaresini gösteren bir olaydır.Azerbaycan ekipleri tarafından 53 insan felaketten sağ çıkarılmıştır. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanındadır. Biz dostuz, kardeşiz ve müttefikiz. Türkiye ve Azerbaycan, iki kardeş ülke imanla yan yana, bir aradadır"Yapımı tamamlanan toplam 49 bin 56 bağımsız bölümün hak sahipleri kura çekimiyle belirlenecek. Kura çekimiyle teslim edilecek konutların sayısı ise şu şekilde;Hatay'da 22 bin 239Malatya'da 9 bin 161Adıyaman'da 5 bin 277Kahramanmaraş'ta 4 bin 311Diyarbakır'da 2 bin 636Elazığ'da 1429Osmaniye'de 1336Şanlıurfa'da 1263Gaziantep'te 675Adana'da 490Kilis'te 105Sivas'ta 85 ve Kayseri'de 49