Türkiye ve Azerbaycan iyi günde de kötü günde de yan yana... 250 bininci afet konutu anahtar teslimi yapıldı
Azerbaycan Mahallesi’nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan'da sizin 10 milyon kardeşiniz var. Azerbaycanlılar da biliyor ki 80 milyondan fazla Türk kardeşimiz var. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği" dedi
Asrın felaketinin ardından yeniden inşa ve ihya süreci yoğun bir şekilde sürdüğü Kahramanmaraş'ta Azerbaycan hükümeti ve TOKİ işbirliği ile inşa edilen konutların da yer aldığı "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni" düzenlendi.
ALİYEV: HER ZAMAN TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, törende çok önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın her zaman yan yana olduğunu söyledi.
"AZERBAYCAN HALKI BU ACIYI KENDİ ACISI KABUL ETTİ"
Aliyev'in konuşmasında satır başları:
"6 Şubat'taki depremde hayatını yitirmiş tüm kardeşlerimize rahmet diliyorum. Azerbaycan halkı bu acıyı kendi acısı kabul etti. Depremden hemen sonra sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde önce arama kurtarma, ardından imar işleri başlamıştır. Yeni konutlar teslim edilmiştir. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü idaresini gösteren bir olaydır.
"İKİ KARDEŞ ÜLKE İMANLA YAN YANA, BİR ARADADIR"
Azerbaycan ekipleri tarafından 53 insan felaketten sağ çıkarılmıştır. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanındadır. Biz dostuz, kardeşiz ve müttefikiz. Türkiye ve Azerbaycan, iki kardeş ülke imanla yan yana, bir aradadır"
EN ÇOK TESLİMAT HATAY'DA
Yapımı tamamlanan toplam 49 bin 56 bağımsız bölümün hak sahipleri kura çekimiyle belirlenecek. Kura çekimiyle teslim edilecek konutların sayısı ise şu şekilde;
Hatay'da 22 bin 239
Malatya'da 9 bin 161
Adıyaman'da 5 bin 277
Kahramanmaraş'ta 4 bin 311
Diyarbakır'da 2 bin 636
Elazığ'da 1429
Osmaniye'de 1336
Şanlıurfa'da 1263
Gaziantep'te 675
Adana'da 490
Kilis'te 105
Sivas'ta 85 ve Kayseri'de 49