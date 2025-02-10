Kaçak göçmen taşıyan tır şoförü tutuklandı

Doğu illerinden batı illerine kaçak göçmen taşıyan Eyüp T. yönetimindeki 22 ton kauçuk yüklü tır, 8 Şubat'ta polis uygulama noktasında durduruldu. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, tırda yaşları 18 ile 30 arasında değişen 24 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.Tır şoförü gözaltına alınırken, göçmenler sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Eyüp T. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.