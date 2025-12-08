Taksici Katiline Müebbet!

1 Şubat 2023'te İzmir'in Gaziemir ilçesinde, maskeli ve kapüşonlu Delil Aysal, gece saatlerinde Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye bindi. Bir süre taksiyi farklı adreslerde dolaştıran Aysal, ödeme yapacakmış gibi davranarak tabancasını çıkardı ve Erge'ye ateş etti.Şoförü yaraladıktan sonra cebini ve aracı karıştıran Aysal, Erge'nin telefonunu ve kulaklığını alarak kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan Erge, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Polis ekipleri, taksideki araç kamerasının yanı sıra bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasından elde edilen görüntüleri inceleyerek toplam 110 saatlik kayıt taradı.Görüntülerden kimliği tespit edilen Delil Aysal, ertesi gün saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay anına ait araç kamerası, Aysal'ın para çıkarır gibi yaparak silahını doğrulttuğu ve ateş ettiği anları saniye saniye kaydetti.Görüntülerde, vurulan taksicinin yan koltuğa devrildiği, sanığın ise yaralı Erge'ye tokat atıp üzerini ve aracı aradıktan sonra kaçtığı görüldü.İddianamede yer alan bilgilere göre Aysal, olaydan sonra pişman olduğunu söyleyerek taksicinin telefonundan “kızım” kayıtlı numarayı aradı. Erge'nin kızı N.E., kendisini arayan kişinin “Baban ağır yaralı, ambulans çağır” dediğini ifade etti.Sanık Aysal ise savunmasında ailevi sorunları nedeniyle bunalımda olduğunu, bir anlık sinirle ateş ettiğini iddia etti.İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mart 2024'teki karar duruşmasında Aysal'a:Nitelikli öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet,Nitelikli yağma suçundan 14 yıl 10 ay,Ruhsatsız silah taşıma suçundan 2 yıl 10 ayolmak üzere toplam 17 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ceza için herhangi bir indirim uygulanmadı.Sanık avukatının itirazı önce İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi tarafından reddedildi. Yerel mahkeme kararının usule ve esasa uygun olduğu belirtildi.Bu kez dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, delillerin yeterli ve hukuka uygun olduğunu, suç vasfının doğru belirlendiğini ve sanık lehine uygulanabilecek başka bir hüküm bulunmadığını belirterek kararı onadı.