Yeni yılda yeni ayar! Vergi ve harç artışında oran düştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi ve harç artış oranına ilişkin "Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli vergi ve harçların, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine, yüzde 18,95 oranında artırılmasına karar verildi" açıklamasında bulundu.

Vergi ve harç artış oranı aşağı yönlü olarak revize edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:'Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli vergi ve harçların, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine, yüzde 18,95 oranında artırılmasına karar verildi. Hayırlı olsun.Bu yaklaşım enflasyonu 2026'da yüzde yirminin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin somut bir göstergesidir.Para politikası, maliye politikası ve verimlilik eksenli yapısal dönüşümlerden oluşan bütüncül yaklaşım ile enflasyonla kararlı mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz.'