Dünya pazarında değeri 150 bin lira! Keşfettiği hayvan gelir kapısı oldu

Trabzon'da yaşayan Ülkü Koçoğlu'nun pandemi döneminde internette yaptığı bir araştırma hayatını değiştirdi. Kara salyangozunun ihracat potansiyelini fark eden ve bir çiftlik kurmaya karar veren Koçoğlu, dünya pazarına açıldı.Yumurtaları ve salyaları özenle toplanan kara salyangoz özünden elde edilen doğal ürünler, kozmetik sektöründe de kullanıldı. Tesiste yüz temizleme jelinden cilt toniğine, yaşlanma karşıtı gece kreminden çatlak karşıtı bakım kremine kadar 10 farklı doğal cilt bakım ürünü üretildi.Koçoğlu, salyangoz yumurtalarından elde edilen ve gastronomide 'beyaz havyar' olarak bilinen ürün ile de yurt dışına açıldı. Havyar, uluslararası pazarda 3 bin Euro'dan alıcı buldu.Öte yandan, salyangoz gübresi semizotu, marul, lahana, pazı ve turp gibi sebzeler için de doğal yem olarak kullanıldı.Salyangoz İslam dininde yenilmesi caiz olmayan haşarat hayvanlardan olduğu için Türkiye'de tüketilmiyor.Trabzon'da kara salyangoza 'Googlis' denmesi de markanın ismine ilham oldu.Ülkü Koçoğlu, bu keşif için şunları söyledi: Googlis adını Trabzon'un yöresel dil kullanımından geldiğini vurgulamak isteriz. Çiftlik adını seçerken de Trabzon'da salyangoza ne deniyordan yola çıkarak seçtik. Bu işe doğaya duyduğum saygı ve üretme tutkusu ile başladım. Pandemi döneminde kara salyangozunun sadece kozmetikte değil tarım, gübre ve ilaç sektöründe de büyük bir potansiyele sahip olduğunu fark ettim.Trabzon'a ekonomik değer kazandıracak bir üretim modeli kurmak istediğini belirten Koçoğlu şunları anlattı: 6 bin metrekare alan üzerine kurulan bir üretim merkezi oluşturduk. Helix Aspersa Maxima türü kara salyangozları yetiştiriyoruz. Burada sıfır atık prensibi ile çalışıyoruz. Salyangozun özü, kabuğu ve gübresi dahil her parçasını değerlendiriyoruz. Bu çiftlikte aynı zamanda kadınları aktif rol almasını sağlıyoruz.Kara salyangozun önemli bir hayvan olduğuna dikkat çeken Koçoğlu, süreci şöyle anlattı:Bunun değeri 3 bin Euro'lardan bahsedilen rakamlardan satılıyor. O yüzden bu hayvanın her şeyi çok kıymetli. Sadece biz ne bilinçliyiz, ne bilgiliyiz. Hücre yenileme etkisi olan salya o kadar önemli bir içerik ki hayvanın kabuğu kırıldığında o salyayla kendini tamir edebiliyor yani o hücreyi yeniliyor. Kozmetik sektöründe bunun önemini fark ettiğimizde bizde bunu katma değerli ürün olarak yapalım dedik. Direkt hammadde satmaktansa aynı zamanda kendi markamızı da oluşturalım ve Trabzon'dan dünyaya açılan bir marka olalım dedik.