Önce Uyuşturucu Partisi Sonra Televizyon! İtirafçı Kirli Düzeni Anlattı...

SABAH, Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir ifadeye daha ulaştı. 'Tanık' sıfatıyla ifade veren genç kadın Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Göçmez'le aralarında geçenleri anlatırken verdiği ifadede Kenan Tekdağ yönetimindeki Habertürk'te yaşanan skandalları yeniden gün yüzüne çıkardı.Tanık kadın, geçtiğimiz günlerde narkotik ekiplerinin baskınına uğrayan Etiler'deki gizliliğiyle ünlü 'Kütüphane' isimli gece kulübünün tuvaletinde kokain içildiğini belirterek soruşturma kapsamında serbest bırakılan ve uyuşturucu testi negatif çıkan televizyoncu Meltem A., Mehmet Akif Ersoy ve Ahmet Göçmez'le birlikte yaşadıklarını detaylarıyla ifşa etti.Tanık kadın ifadesinde, Ersoy ve Ahmet Göçmez'le Cihangir'deki bir mekanda tanıştığını, 9 Eylül 2023'te Mehmet Akif, Ahmet ve Show TV spikeri Meltem A.'nın da olduğu grupla Arnavutköy'deki gece kulübüne gittiğini aktardı.Sonrasında Ahmet'in evine geçtiklerini ve Akif'le Ahmet'in sürekli mutfağa gidip geldiklerini belirten tanık, 'Ahmet, mutfaktan çıkarken işaret parmağı ile dişini temizleme hareketi yaptı. Gelip dudağımdan öpünce acı bir tat geldi. Bu ne diye sorunca 'Kokain içtim, seni etkilemez' dedi' diye konuştu. Burada kendisinin Meltem A. Akif ve Ahmet'le birlikte olduğunu da anlattı.Öte yandan yapılan incelemelerde Show Tv'de spikerlik yapan Meltem A.'nın Mehmet Akif Ersoy ile buluşmasından 9 gün sonra, Show Tv'nin yanı sıra Habertürk TV'de de program yapmaya başladığı ortaya çıktı.Tutuklanan Mustafa Manaz, Ahmet ve Akif'in yanı sıra Ahmet'in telefonunda 'Ünlü olmaya çalışan kız' ismiyle kayıtlı bir kızın da olduğu grubun evde toplandığını aktaran tanık, sonra Etiler'deki gizliliğiyle ünlü Kütüphane isimli mekana gittiklerini söyledi.Tanık ifadesinde 'Mekanda çok fazla ünlü isim vardı. Ben story çekmek istedim. Bodyguardlar geldi. Telefonumdan görüntüleri sildirdiler. Akif, 'Bu bizden' deyince bodyguardlar beni bıraktılar.Yoksa beni mekandan atacaklardı. Akif beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Ahmet lavabodan geldikten sonra burnunun kenarında beyazlık olduğunu gördüm. Ahmet'i uyardım. Ahmet de temizledi. Daha sonra tek kişilik lavaboya götürdü beni burada öpüştük' dedi.Sonrasında Ahmet'in evine geçtiklerini söyleyen tanık, 'Akif'in arabası çakarlıydı. O önden gidip polis var mı diye baktı biz de onu takip ettik. Daha sonra eve geçtik. Herkes çok akollüydü. Ahmet bana yine teklifte bulundu. Tekrarlamayacağımı söyledim o da saygı duydu. O diğer kızla Akif yatak odasına geçti. Ahmet koltukta sızdı. Tahmini 2023 Ekim ayında Ahmet bana özlediğini yazdı. Ahmet'in evine gittim. Ahmet o gün de uyuşturucu madde kullandı' diye konuştu.Ahmet'in kendisine yaşanan ilişkilerden dolayı pişman olduğunu ve Akif'e güvenmemesi gerektiğini söylediğini aktaran tanık, 'Akif bana arada yazıyordu. 2024 mart, nisan aylarında buluşup arkadaşlarının evine gittik. Orada Ufuk Tetik de vardı' dedi.