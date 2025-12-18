Morg Müdürü Ceset Sattı!

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard'dan, duyanları rahatsız eden bir haber geldi.58 yaşındaki eski Harvard morg müdürü Cedric Lodge'un, morga gelen cesetlerden parçalar çalıp, bunları 'süs eşyası gibi' satmaktan 8 sene hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.Associated Press'in haberine göre Lodge, araştırma için bağışlanan ve artık ihtiyaç olmayan kadavralardan aldığı beyin, cilt, el ve yüz gibi birçok ceset parçasının ticaretini yapıyordu.Cedric Lodge'un eşi Denise Lodge da suça yardımda bulunduğu gerekçesiyle 1 yıldan fazla ceza aldı.ABD Başsavcı yardımcısı Alisan Martin, satışlarından birinde Lodge'un, bir müşterisine kitap kapağına dönüştürülmesi için insan derisi sattığını belirtti.Martin, 'Bir diğer örnekte ise bir adamın yüzü sattı, belki rafta bulundurmak, belki de daha rahatsız edici şeyler için kullanılmak üzere.' dedi.Başsavcı yardımcısı, Cedric Lodge'un 'insan parçalarını süs eşyaları gibi kâr amaçlı sattığını' ve binlerce dolar elde ettiğini söyledi.Mahkemede pişmanlık gösterdiği ifade edilen Lodge'un avukatı Patrick Case, 'Bay Lodge eylemlerinin ciddiyetini ve saygısızlık ettiği merhumlar ile onların yaslı ailelerine yaşattığı acıyı anlıyor.' dedi.Savcılar, en az altı morg çalışanının suçlarını kabul ettiğini bildirdi.