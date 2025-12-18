Kredi kartı olanlar dikkat! 31 Aralık’tan sonra silinecek

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, sadakat kartlarının firmalar ve bankalar tarafından müşteri bağlılığını artırmak amacıyla kullanıldığını hatırlattı.Marketten akaryakıta, giyimden ulaşıma kadar pek çok alanda geçerli olan bu kartlar sayesinde tüketicilere indirim, ödül ve para puan gibi avantajlar sunuluyor.Güllü, bazı firmaların yıl sonunda kartlarda biriken para puanları sıfırlamasının tüketiciler açısından mağduriyet yarattığını vurguladı.Bu uygulamaların çoğu zaman tüketiciler tarafından bilinmediğini belirten Güllü, puanların geçerlilik süresinin kontrol edilmemesi halinde hak kaybı yaşanabileceğini söyledi.Tüketicilere çağrıda bulunan Güllü, devretmeyen para puanların yıl bitmeden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.Bazı firmaların kısa mesaj veya e-posta yoluyla bilgilendirme yaptığını, ancak birçok firmanın bu konuda sessiz kaldığını da sözlerine ekledi.Para puanların silinmesine yönelik yapılan uyarıların her durumda geçerli olmadığını dile getiren Güllü, Borçlar Kanunu'na göre alacak haklarının 10yıl boyunca geçerli olduğunu hatırlattı. Kampanya başlangıcında tüketiciye açık bir tarih belirtilmeden yapılan puan silme işlemlerinin hukuki dayanağı olmadığını belirtti.Güllü, tüketicinin kartı alırken veya kampanyaya katılırken puanların silineceğine dair açık bir bilgilendirme yapılmamışsa, firmaların tek taraflı karar alamayacağını vurguladı. Böyle bir uygulamanın hukuka aykırı olacağını ifade etti.Son olarak firmaların, para puanların silineceği tarihi makul bir süre önceden açık ve anlaşılır şekilde duyurması gerektiğini belirten Güllü, bilgilendirme yapılmadığı takdirde puanların silinemeyeceğini söyledi. Güllü, tüketicinin en temel haklarından birinin bilgilendirilme hakkı olduğunun altını çizdi.