MSB duyurdu! Son bir haftada 6 PKK’lı terörist...

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, Sarıkamış Harekâtı'nın 111'inci yılı dolayısıyla aziz şehitler rahmet ve minnetle anılırken, 1963'te Kıbrıs'ta Rum terör örgütü EOKA tarafından gerçekleştirilen ve tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen katliam kınandı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü operasyonlar kapsamında son bir hafta içinde 6 PKK'lı teröristin teslim olduğu açıklandı. Operasyon bölgelerinde mayın, el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınakların tespit ve imhasına yönelik faaliyetlerin sürdüğü belirtildi.Sınır güvenliğine ilişkin paylaşılan bilgilere göre, son bir haftada 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 192 kişi yakalandı.1 Ocak'tan bu yana yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 683'e, engellenen kişi sayısı ise 65 bin 277'ye ulaştı.Ayrıca Hakkâri ve Van sınır hatlarında yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde toplam 284 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.MSB, İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal eden operasyonları ile insani yardımları engelleyici tutumunun bölgesel barış ve istikrarı tehdit etmeye devam ettiğini vurguladı. Açıklamada, İsrail'in saldırgan politikalarının Birleşmiş Milletler'in itibarını ve uluslararası hukuka olan güveni zedelediği ifade edilerek, uluslararası topluma yaptırım gücü olan adımlar atma çağrısı yapıldı.Bakanlığın son dönemdeki temasları kapsamında; Polonya, Moğolistan, Estonya ve NATO yetkilileriyle savunma alanında önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca Somali ile “Stratejik İş Birliği ve Hizmet Anlaşması” imzalandı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harbe hazırlık seviyesinin korunması amacıyla yürütülen eğitim ve tatbikatların sürdüğü belirtilirken, Türkiye-Pakistan Ayyıldız Tatbikatı'nın 26 Aralık'a kadar devam edeceği bildirildi. NATO görevleri kapsamında deniz unsurlarının da çeşitli faaliyetlere katıldığı kaydedildi.Savunma sanayii alanında yerli ve millî projelerin devam ettiği vurgulanarak;L-UMTAS tanksavar füzesi,HİSAR-O hava savunma sistemi,KARAOK tanksavar silahı,Modernize M60T tankı veBayraktar TB-3 SİHA'nın envantere alındığı açıklandı.Ayrıca 7'nci T-70 Genel Maksat Helikopteri'nin 23 Aralık'ta Hava Kuvvetleri envanterine girmesinin planlandığı duyuruldu.MSB, 2025 yılı kapsamında sürekli işçi temini başvurularının 22-26 Aralık tarihleri arasında alınacağını bildirdi.Açıklamanın sonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin bağımsızlığı, millî birlik ve bütünlüğü için görevlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.