İsrail basınından KAAN ve Tayfun'a övgü! Türkiye üretiyor, Yunanistan dostlarına güveniyor!

The Jerusalem Post gazetesi tarafından yayımlanan “İsrail'in savunma teknolojisi, Yunanistan'ın askeri modernizasyonunda kilit rol oynuyor” başlıklı analiz yazısında, Yunanistan'ı askeri reforma iten en önemli nedenlerden biri olarak Türkiye'nin hızla gelişen milli ve yerli savunma sanayii gösterildi.Haberde, Ankara'nın bu gelişen caydırıcılık gücünden endişe duyan Atina'nın, 2036'ya kadar sürecek 28 milyar euroluk modernizasyon programı kapsamında, özellikle İsrail'in Barak MX ve David's Sling gibi ileri hava savunma sistemlerine 3.5 milyar doların üzerinde yatırım yaparak Türkiye'nin 'Çelik Kubbe' programına karşı koymayı hedefleyen Aşil Kalkanı'nı kurduğu vurgulandı. “Bu ittifak, Türkiye'nin ilerleyişi karşısında Akdeniz'de güç dengesini koruma çabası olarak görülüyor” denildi.Diğer taraftan, Aşil Kalkanı girişimi, aynı zamanda Yunanistan'ın yerel savunma sanayisini güçlendirmeyi, uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamayı ve birçok ülkenin yaptığı gibi ithalata olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.Ancak, Yunanistan'ın askeri modernizasyon programı, Türkiye'nin kendi savunma kabiliyetlerini genişletme ve yerlileştirme yönündeki güçlü çabalarının arka planında gelişiyor. Türkiye, 2030 yılına kadar askeri ihtiyaçlarının neredeyse tamamını yurt içinde karşılamayı hedefleyerek savunma özerkliğini ulusal bir öncelik haline getirdi.The Jerusalem Post, “F-35 programından çıkarıldıktan sonra, Ankara'nın amiral gemisi projeleri arasında şu anda prototip aşamasında olan KAAN beşinci nesil savaş uçağı ve 2025'te teslimatları başlayan Altay ana muharebe tankı yer alıyor. Denizde ise Türk Donanması, yeni denizaltılar ve hava savunma destroyörleri ekleyen bir modernizasyon planını sürdürüyor. Füze alanında, Ankara uzun menzilli ve hipersonik sistemleri agresif bir şekilde takip ediyor. Tayfun Blok 4 balistik füzesi, Mach 5'in üzerindeki hızlara ulaşma yeteneğine ve 800 km menzile sahip olup, geçen hafta başarılı bir test gerçekleştirdi. Türkiye, füzenin seri üretimini 2026'ya kadar planlıyor” ifadeleriyle Türkiye'nin caydırıcı savunma sanayii ilerlemelerine dikkat çekti.Haberde ayrıca Türkiye'nin, uçaklara, drone'lara ve balistik tehditlere karşı koruma sağlamak üzere İsrail'in Demir Kubbe'si ve Yunanistan'ın Aşil Kalkanı'na rakip olacak şekilde tasarlanmış, çok katmanlı bir hava savunma ağı olan 6,5 milyar dolarlık Çelik Kubbe programını başlattığı öne çıkarılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Çelik Kubbe, dostlara güven, düşmanlara ise korku salacak” sözlerine yer verildi.İsrail'in 400 km'ye kadar menzile sahip LORA balistik füze sisteminin bu yıl başında Atina'da sergilendiğinin belirtildiği haberde, “Bu füze tedarik edilirse, Yunanistan'ın vuruş menzilini genişletecek ve Türkiye'nin büyüyen füze kuvvetlerine karşı bir destek görevi görecektir” denildi..Son olarak, haber Türkiye'nin yerli üretime odaklanmasının, Yunanistan'ın başta İsrail ve Fransa olmak üzere ortaklıklara güvenmesiyle tezat oluşturduğuna dikkat çekerek Atina'yı eleştirdi.