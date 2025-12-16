Meteoroloji Uyardı! Kar Kapıda...

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgârın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.BURSA °C, 12°CAz bulutluÇANAKKALE °C, 14°CAz bulutluİSTANBUL °C, 12°CAz bulutluKIRKLARELİ °C, 12°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 8°CAz bulutluDENİZLİ °C, 13°CAz bulutluİZMİR °C, 16°CAz bulutluMUĞLA °C, 15°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ADANA °C, 16°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 14°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 12°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çankırı çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 7°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKONYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Bartın, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 6°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 11°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 7°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıRİZE °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlıKARS °C, 0°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batman, Diyarbakır, Siirt ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.BATMAN °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluDİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurluGAZİANTEP °C, 10°CParçalı ve çok bulutluMARDİN °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu