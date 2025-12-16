Doğu'da beyaz esaret başladı: 90 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van'da dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 90 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 20 santimetreyi bulduğu bildirildi.

Kentte dün gece saatlerinde yağan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 49 mahalle ve 41 mezra yolu ile ulaşım sağlanamıyor. Kardan kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.Kar kalınlığı kent merkezindeki kırsal mahallelerde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.