Meteoroloji Uyardı! Kar ve Sağanak...

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağmurlu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Yağışların Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.