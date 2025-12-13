  • USD: 42,53 - 42,61
  • EURO: 49,90 - 49,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hatay’da FETÖ/PDY üyesi 2 şahıs yakalandı

Hatay’da terörle mücadeleye yönelik operasyonda yakalanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi 2 şahıs tutuklandı.

Ekleme: 13.12.2025 - 14:05 Güncelleme: 13.12.2025 - 14:08 / Editör: Fehmi Öztürk
Hatay’da FETÖ/PDY üyesi 2 şahıs yakalandı
Terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda operasyon yaptı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.N.Ç. ve B.T adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.