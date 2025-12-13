Hatay’da FETÖ/PDY üyesi 2 şahıs yakalandı
Hatay’da terörle mücadeleye yönelik operasyonda yakalanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi 2 şahıs tutuklandı.
Terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda operasyon yaptı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.N.Ç. ve B.T adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.