Kasapta Sahte Alkol Üretimi!

Şahinbey Belediyesi ekiplerinin bir kasap dükkanına yönelik denetimlerde kaçak alkol, sahte alkol ve yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirilirken dükkan mühürlendi.

10.12.2025 - 19:45
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, işletmelere sıkı denetim uygulanıyor.

İlçede gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında bir kasap dükkanında ortaya çıkan manzara, hem ekipleri hem de vatandaşları hayrete düşürdü.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, kasap olarak faaliyet gösteren iş yerinde denetim yaptı.

SAHTE ALKOL ÜRETİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde, dükkanın arka kısmında kaçak alkol, sahte alkol ve yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Et dolaplarının ve tezgahların bulunduğu bölümün hemen arkasında gizli bir imalathane kurulmuş olduğu tespit edildi.

MÜHÜRLENDİ

Zabıta ekipleri gerekli işlemleri başlatarak iş yerini mühürledi.