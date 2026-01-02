  • USD: 42,85 - 42,92
BB’nin milyonluk İSBİKE projesi hurda oldu! Vatandaşın parasını böyle hiç ettiler...

İstanbul’da 2012 yılında trafiği rahatlatmak amacıyla başlatılan İSBİKE akıllı bisiklet sistemi, bakımsızlık ve ilgisizlik kurbanı oldu. Binlerce bisikletin hurdaya ayrılması "kamu zararı" tartışmalarını alevlendirirken bir skandal daha görüntülendi. Tepkiye sebep olan hurda yığınını kamyonetlerle taşıyarak yok ettiler. İşte görüntüler...

Ekleme: 2.01.2026 - 11:11 Güncelleme: 2.01.2026 - 11:15 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından milyonlarca liralık yatırımlarla hayata geçirilen İstanbul Bisiklet Sistemi (İSBİKE), son görüntülerle gündeme damga vurdu.

Bir dönem İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği bisikletlerin, bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz hale gelerek hurdaya çıkarıldığı iddia edildi.

DEPOLAR BOŞALTILDI, BİSİKLETLER HURDALIĞA GİTTİ

Daha önce depolarda ve boş arazilerde çürümeye terk edilen binlerce bisiklet, kamyonetlerle taşınarak alanlardan kaldırıldı. Havadan çekilen son görüntülerde, bisikletlerin bulunduğu alanlarda sadece plastik parçalar ve lastik yığınlarının kaldığı görüldü.

MİLYONLARCA LİRALIK KAMU ZARARI!

Tepki çeken iddialara göre; atıl durumdaki bu bisikletler Bayrampaşa'daki bir hurdalık alana götürülerek parçalandı. Milyonlarca liralık kamu kaynağıyla alınan araçların geri kazandırılmak yerine hurda olarak değerlendirilmesi, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İSBİKE NEDEN BAŞARISIZ OLDU?

2012 yılında 'sağlıklı yaşam ve çevreci ulaşım' sloganıyla başlayan proje, özellikle son yıllarda istasyonlardaki teknik arızalar ve bisikletlerin bakımsızlığıyla eleştiriliyordu. Vatandaşlar, uygulama üzerinden bisiklet kiralayamadıklarını veya kiraladıkları bisikletlerin mekanik sorunlar çıkardığını sık sık dile getiriyordu.