Bolu geçişinde trafik felç! Ankara ve İstanbul yönünde ulaşım durdu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

TEM Otoyolu'nun kilit noktalarından biri olan Bolu geçişinde trafik durdu. Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar rampalarda ilerlemekte güçlük çekti. Kontrolden çıkarak makaslayan tırlar sebebiyle otoyolun hem Ankara hem de İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞUKayan araçların yolu kapatmasıyla birlikte trafik akışı tamamen kesildi. Otoyolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Saatlerdir sürücüler güçlükle hareket ederken, bölgedeki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, uçsuz bucaksız araç selinin hareketsiz şekilde beklediği görüldü.DÜZCE KAYNAŞLI-BOLU GEREDE CANKURTARAN KESİMİ AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNE GEÇİCİ OLARAK KAPATILDIKarayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Valiliğinin konuya ilişkin açıklamasını alıntılayarak ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.Paylaşımda, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Düzce Kaynaşlı-Bolu Gerede Cankurtaran kesimi ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldığı ifade edildi.Ağır tonajlı ve kış lastiği bulunmayan araçların söz konusu güzergahı kullanmalarına izin verilmediği bildirilen paylaşımda, sürücüler, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yol ve hava durumuna uygun şekilde seyahat etmeleri, yetkili birimler tarafından yapılan uyarı ve yönlendirmeleri dikkate almaları ve trafik kurallarına azami hassasiyet göstermeleri konusunda uyarıldı.İSTANBUL İSTİKAMETİ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPANDIMakaslayan tır nedeniyle ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu Bolu geçişi İstanbul istikameti çalışmaların ardından açıldı, D-100 kara yolunun İstanbul istikameti ise tırın makaslaması sonucu araç trafiğine kapandı.Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden bir tır, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda makasladı.İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekipler, makaslayan tırın kurtarılması için otoyolun İstanbul istikameti Bolu Batı Gişeleri ile Abant Kavşağı arasını ulaşıma kapattı.Güzergahı kullanan sürücüler, Batı Kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirildi. Otoyolun İstanbul yönü, tırın kurtarılmasının ardından araç trafiğine açıldı.Bu arada, Bolu Dağı'nda etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle de otoyolun Ankara istikametinden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Ekipler, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkisinden yolu ağır tonajlı araçlara kapattı. Sürücüler, bölgedeki bir dinlenme tesisine yönlendiriliyor.Öte yandan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir tırın makaslaması sonucu ulaşıma kapandı.Kar yağışının etkili olduğu D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü Polisevi mevkisinde makaslayan tır kayarak yolu kapattı.Elmalık mevkisinde kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, sürücüleri Abant Kavşağı'ndan Anadolu Otoyolu'na yönlendiriyor.Yolun açılması için Karayolları ve trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.