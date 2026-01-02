Grok'tan Skandal! Acil Önlem...

Milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu X'in yapay zeka robotu Grok'un skandalları bitmek bilmiyor. Toplumun ortak payda ve değerlerine ağır küfür ve hakaretler bulunmasıyla da daha önce gündem olan Grok gelen tepkiler sonucu algoritmalarında değişikliğe gitmiş ve küfür/hakaret içerikli sohbetlerini kısıtlamıştı.Yapay zeka Grok'un son dönemde özellikle kadınları hedef alan, cinsel istismar niteliği taşıyan kurgusal görseller ile birlikte müstehcen içerikli konuşmalarını artırması kamuoyunun tepkisini çekti.Uzmanlar, hem X hesabı olan çocukların hem de uygunsuz görseli üretilen kadınların platformdaki müstehcen içeriklerden olumsuz yönde etkilenebileceği uyarısını yaptı. Vatandaşlar ve uzmanlar kontrolsüz biçimde artan kurgusal fotoğraflara yönelik 'acil önlem' çağrısında da bulunarak denetimlerin artırılmasını istedi.Öte yandan; Platformun sahibi Elon Musk'ın da Grok üzerinden kendisiyle ilgili yapılan benzer görsellere hesabında yer vermesi dikkatleri çekti.Dünyadaki birçok ülke; Tiktok, X, Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat ve benzeri platformlara yönelik uygunsuz içerikleri nedeniyle kısıtlama ve erişim engelleri uyguluyor.Avustralya'da, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme, 10 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin gençler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için makul adımları atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 32,9 milyon ABD doları) para cezası ödeyeceği öngörülüyor.