CHP'li Belediyede Mali Kriz! Faturası Halkta...

İçine düştüğü borç batağı nedeniyle bünyesinde çalışan işçilerin ikramiye ve maaşlarını ödemekte dahi zorlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı için 0-12 saati 70 TL olan açık alan otopark ücretini yüzde 185 zam yaparak 200 TL'ye çıkardı. Böylece bu kalemdeki artış oranı yüzde 185 olarak gerçekleşti.İzmir Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda otoparklarla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 'Daha önce de anlattım bunu, otopark işletmelerinden çok ciddi zarar ediyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. Ciddi rakamlar, büyük rakamlar. Bunun nedeni, işte bir sokakta iki tane otopark görevlisi var, oradan araçlardan otopark geliri elde edilen o iki görevlinin maaşının dörtte birini bile karşılamıyor' diyerek otoparkların zarar ettiğini söylemişti.İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelman şirketi tarafından işletilen 6 yeraltı, 2 tam otomatik olmak üzere toplam 22 kapalı otopark bulunuyor.Bu otoparklar toplam 9 bin 64 araç alıyor. İZBB bünyesindeki otoparklar bununla da sınırlı değil.Göztepe Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki apartman altlarındaki abone otoparklarının sayısı bin 955.Buna ilave olarak kent genelinde 3 bin 778 araçlık açık otopark bulunuyor. İzmir genelinde açık ve kapalı otoparkların toplamı ise 14 bin 797'yi buluyor.