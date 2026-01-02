Donald Trump'tan İran'a Şok Gözdağı!

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'daki göstericilere destek geldi.Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, 'Eğer İran barışçıl protestocuları vurur ve vahşice öldürürse, ki bu onların geleneği, Amerika imdatlarına yetişecek. Tetikteyiz ve aksiyona hazırız. Dikkatiniz için teşekkürler! Başkan DONALD J. TRUMP' ifadelerine yer veren Başkan Trump'ın tehdidi bir anda dünyada gündem oldu.Başkan Trump, kendisine ait olan Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Eğer İran barışçıl protestocuları vurur ve vahşice öldürürse, ki bu onların geleneği, Amerika imdatlarına yetişecek." sözlerini kullanarak dünya basınının dikkatlerini çekti.Paylaşımında "Tetikteyiz ve aksiyona hazırız. Dikkatiniz için teşekkürler!" ifadelerine yer veren Donald Trump'ın bu tehdidi, tartışmalara neden oldu.Haziran ayında İsrail'in İran ile başlattığı ve ABD'nin İran'ın Fordo nükleer tesisini bombalamasına yol açan çatışmalar, iki ülke arasındaki tansiyonun oldukça yükselmesine sebep oldu.Çatışmalar sırasında ABD ve İsrail tarafından İran hükümetinin meşruiyeti de sorgulanmış, halk arasında bazı söylemler devrim çağrılarına kadar gitmişti.İran'da döviz kurunun yüksek oranda enflasyon yaşamasıyla esnaflar ve tüccarlar öncülüğünde başlayan eylemler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüştü.İran riyali bir gün içerisinde dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmiş ve alım gücündeki düşüş, halkı rahatsız etmişti.