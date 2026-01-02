AK Parti'den yeni infaz sistemi çalışması! Artık daha uzun süre içeride kalacaklar

Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ve MHP'den, infaz sisteminin baştan sona değiştirilmesi gerektiğine ilişkin arka arkaya açıklamalar gelmeye başladı. AK Parti, 'infaz sürelerini eşitle, gözlem kurullarını güçlendir, tahliye sonrası denetle ve destekle' şeklinde üç ana başlıkta toplanan bir çalışma yapıyor.11'nci Yargı Paketi'nde yer alan, kamuoyunda 'Kovid 19 indirimi' olarak bilinen düzenlemeyle binlerce kişi şartlı salıverildi. Düzenleme, infaz sistemine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Yapılan açıklamalar kamuoyunda bu yöndeki beklentiyi de arttırdı.Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin, Ceza İnfaz Yasası'nı baştan sona değiştirecek bir hazırlık yaptıkları öğrenildi. Önümüzdeki aylarda gündeme getirilmesi planlanan düzenlemede öne çıkanlar şöyle:Mevcut sistemde, değişik suçlar (terör, örgüt gibi) için ayrı ayrı infaz uygulaması yapılıyor. Adli suçlarda hükümlüler, cezasının yarısını cezaevinde geçirip şartlı salıverilmeden yararlanabiliyor.Terör suçlarında süre 4/3'e (dörtte üç) kadar çıkıyor. Bu da sistemde bir karmaşaya neden oluyor. Yapılacak düzenlemeyle, infaz sürelerinin tüm suçlarda 1/2'de (cezanın yarısı) eşitlenmesi planlanıyor.Kadın, çocuk, anne-baba, kardeş katilleri ile taciz ve tecavüzcüler istisna tutulacak. Çocuklara yönelik suçlar da kapsam dışında kalacak. Bu suçlarda infaz süresi daha yüksek olacak ve hükümlülerin cezaevinde daha uzun kalmaları sağlanacak.AK Parti kurmayları, 'Bizden önceki dönemde, cezasının yüzde 40'ını cezaevinde çeken şartlı salıvermeden yararlanıyordu. Bizim dönemimizde çıkan düzenleme ile süreler arttırıldı. Şimdi bunların sadeleştirilmesi gerekiyor' dediler.Cezaevi İdare ve Gözlem Kurullarının yapısı ve faaliyetleri tekrar gözden geçirilecek. Suçlara özgü denetim mekanizması ortaya konacak. Kurullardaki Aile, Sağlık gibi bakanlıklardan gelen psikolog, pedagog, psikiyatr ile diğer uzmanlıklar güçlendirilecek. Kurulların yetkileri de arttırılacak. Böylece bir hükümlünün, suç işlemekten gerçekten pişman olup olmadığı, cezaevinden çıkarsa tekrar suç işleyip işlemeyeceği, topluma karışıp karışamayacağı daha iyi tespit edilmiş olacak.Topluma ayak uyduracağı görülenler şartlı salıverme koşullarından yararlanacak. Diğerleri ise cezaevinde kalmaya devam edecek.Yeni sistemde, cezaevinden çıkan bir hükümlü daha iyi denetlenirken aynı zamanda topluma ayak uydurması için destek verilecek. Hem kendisine hem de ailesine psikolojik destek sağlanacak, mesleki eğitim verilecek, iş bulmaları sağlanacak.