Edirne’de CHP’li belediyeye susuzluk tepkisi! “Dünya 2026’ya girerken, Edirne su kuyruğuna giriyor'

Edirne'de yaklaşık 10 gündür devam eden su kesintisi nedeniyle vatandaşlar temizlik, yemek ve kişisel bakım gibi en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelirken, mahalle sakinleri çözüm talebiyle CHP'li belediyeyi protesto etti. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaklaşık 10 gündür devam eden su kesintisi, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, mahalle meydanında bulunan çeşme önünde bir araya gelerek CHP'li belediyeyi protesto etti. Kış mevsiminde yaşanan uzun süreli kesinti nedeniyle günlük yaşamın olumsuz etkilendiği mahallede, vatandaşlar su ihtiyaçlarını bidon ve damacanalarla karşılamak zorunda kaldı. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve bebeklerin yaşadığı mağduriyetin her geçen gün arttığı belirtildi. Mahalle sakinleri, sorunun günlerdir devam etmesine rağmen yetkililerden bir açıklama yapılmadığını ifade ederek, CHP'li Edirne Belediyesi'nden çözüm istedi.Mahalle sakinlerinden Mehmet Türkmenler, yaklaşık 10 gündür sularının olmadığını belirterek, 'Çocuklara içirmek için su bulamıyoruz. Evlerde donuyoruz. Su parasını takır takır ödüyoruz ama hizmet yok. Bebekler evlerde dondu' dedi.Yaşanan mağduriyete dikkat çeken Kamil Kelemer, mahallede yaşanan su sorununun bir an önce çözüme kavuşturulmasını beklediklerini söyledi.Su kesintisiyle ilgili durumu belediyeye birçok kez belediye yetkililerine ilettiklerini belirten Adem Tekin, hiçbir olumlu adımın atılmadığını ve uzun süren kesintinin mahallede yaşayan herkesi olumsuz etkilediğini dile getirdi.Edirne'de altyapı hizmetlerinin yetersiz olduğunu ifade eden vatandaşlardan Celal Selece, 'Depremden sonra 11 şehir ayağa kalktı, biz Edirne olarak batıyoruz. Ziyan bir şekilde hayat sürüyoruz' ifadelerini kullandı.Vatandaşlar, kış ortasında yaşanan su kesintisinin halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek, CHP'li Edirne Belediyesi'nden kalıcı çözüm beklediklerini belirtti.Günlerdir evlerinde su akmayan mahalle sakinleri; bidonlarla, pazar arabalarıyla, bisiklet ve motosikletlerle mahalle çeşmelerine su taşıyor. Çeşme başlarında zaman zaman 1 saate varan kuyruklar oluşurken, vatandaşlar 'Bu çağda bunlar yaşanır mı?' diyerek duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar çamaşır ve bulaşık yıkayamıyor, duş alamıyor, hatta tuvalet ihtiyacını karşılamakta bile zorlanıyor.Yıldırım Mahallesi sakini Ayten Mercan, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı: 'Ne çamaşır yıkayabiliyorum ne de bebeğimin eşyalarını. Bebeğimi bile yıkayamıyorum. Günlerdir bidonlarla su taşıyoruz. Küçücük bebeğim var, bu nasıl bir mağduriyet?'Bir diğer mahalle sakini Yeliz Ustayeğen ise, 'Bir bardak yıkayacak suyumuz yok. Neden bu haldeyiz? Bu belediyeden hiç memnun değiliz' diyerek tepkisini dile getirdi.Su kesintisi yalnızca hijyen sorununu değil, ısınma krizini de beraberinde getirdi. Su basıncının düşmesi nedeniyle çok sayıda evde kombiler devre dışı kaldı, kaloriferler yanmıyor. Soğuk hava nedeniyle özellikle bebekler, çocuklar ve yaşlılar risk altında. Mahalle sakinlerinden Gülsüm Ceylan ve Fatma Dilgin, 'Kombimiz çalışmıyor, su yok. Soğuk evlerde yaşam mücadelesi veriyoruz. Kış günü bu çile çekilir mi?' diyerek çözüm çağrısında bulundu.Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi sakini Kamil Kelemer, sorunun halk sağlığını tehdit ettiğini vurguladı: 'Tuvalet sorunu var, hijyen yok. Hastalık riski oluştu. Şükrüpaşa'da sular akıyor ama kenar mahalleler yine unutuluyor. 'Arıza' deniyor ama bu arıza 1 haftadır mı giderilemedi?'Çeşme başında bidonlarla sıra bekleyen Fatma Bop ise, 'Hangi çağdayız? Bir uçtan bir uca su taşıyorum. Bu rezillik başka türlü anlatılamaz' sözleriyle isyan etti.Krizin bir diğer adresi Edirne'nin tarihi ve turistik bölgesi Kaleiçi Dilaverbey Mahallesi oldu. Mahalle sakini Kübra Efe, aylardır düşük basınç yaşandığını, son günlerde ise tamamen susuz kaldıklarını belirtti. Efe, belediyenin çözüm olarak kendisine 'hidrofor taktırmasını' önerdiğini ifade ederek, 'Benim buna gücüm yok. Su temel bir ihtiyaçtır, belediyenin görevidir' dedi.AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaşananlara sert tepki gösterdi. İba açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Susuzluğun olduğu yerde insanlık sıraya girdi... Yıldırım Mahallesi'ni günlerce susuz bırakıp hemşehrilerimize bu çağ dışı çileyi reva görenleri Edirne asla unutmayacak. Dünya 2026'ya giderken Edirne su kuyruğuna giriyor! Bu yaşananlar, belediyenin ihmali ve beceriksizliğinin belgesel niteliğindeki kanıtıdır. Bu ayıp size bir ömür yeter!'Mahalle sakinleri, CHP'li Edirne Belediyesi'nden net bir açıklama, somut bir takvim ve kalıcı çözüm talep ediyor. 'Su yoksa plan nerede, çözüm nerede, muhatap nerede?' sorusu Edirne sokaklarında yankılanıyor. Kış ortasında yaşanan bu tablo, susuzluğun artık teknik bir sorun değil, açık bir yaşam hakkı krizine dönüştüğünü ortaya koyuyor.