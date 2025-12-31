MSB açıkladı! 2025 yılında teslim olan terörist sayısı...

Millî Savunma Bakanlığı, 2025 yılının son basın toplantısında terörle mücadele, hudut güvenliği, bölgesel ve küresel barış, ikili ilişkiler, NATO, İsrail, savunma sanayi, eğitim/tatbikat faaliyetleri ve öğrenci ve personel alımına ilişkin bilgilendirme yapıldı.Bu yıl icra ettiğimiz 52'nci ve yılın son Basın Bilgilendirme Toplantısı'na hoş geldiniz.Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; millî güvenliğimiz ile hak ve çıkarlarımızı güçlü şekilde muhafaza etmeye, bölgesel ve küresel barış ve istikrara büyük katkılar sunmaya devam etmektedir.Beka ve güvenliğimize yönelen risk ve tehdit unsurları ile mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kesintisiz bir şekilde devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde;- 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş,- Harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmaları sürdürülmüş,- Menbic'de 4 kilometre tünel imha edilmiştir.Böylece yıl içerisinde;- Teslim olan terörist sayısı 111 olmuş,- Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen; teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiş,- Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 741 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 439) kilometreye ulaşmıştır.Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 136 şahıs yakalanmış, 1.186 şahıs ise engellenmiştir.Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızdaki başarı rakamlara da yansımış, 2025 yılında;- Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı9 bin 942,- Engellenen kişi sayısı da 66 bin 794 olmuştur.Ayrıca; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından; Hakkâri ve Van hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde bu hafta ele geçirilen 101 kilogram (101.455 gram) uyuşturucu ile birlikte bu yıl ele geçirilen 1.982 kilogram (1.982.213 gram) uyuşturucu madde kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadele ve hudut güvenliğinde elde edilen başarı ve etkinliğin çıtasını 2026 yılında daha da yukarılara taşıma azim ve kararlılığındadır.İkili iş birlikleri, bölgesel inisiyatifler ve çok uluslu görevler kapsamında Balkanlardan Kafkasya'ya, Karadeniz'den Orta Doğu ve Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada başarıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol oynamaya devam etmektedir.Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan “üçlü girişim” kapsamında 8 Ocak'ta Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu “Komite Toplantısı” Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığında, “Görev Grubu Komuta Devri ve Aktivasyon Töreni” İstanbul Boğaz Komutanlığında düzenlenecektir.9-18 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8'inci aktivasyon faaliyeti kapsamında; Batı Karadeniz'de “Sürüklenen Mayın Keşif/Gözetleme Faaliyeti” icra edilecektir.Aktivasyon kapsamında ayrıca Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsuru Priboy ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Ghiculescu tarafından 7-10 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirilecektir.Bölgemizdeki gelişmelerle ilgili olarak,İsrail, iki yılı aşkın süredir bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmaya ve hukuksuzluğa devam etmektedir.Uluslararası toplum ise, İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız katliamlarını ve insanlık dışı uygulamalarını durdurmakta; bölge ülkelerinin egemenliğine yönelik tehditlerini ve bölgede yarattığı kaosu engellemekte yetersiz kalmaktadır.Gelecek yılın, bölgeye ve Filistin'e barışın geldiği, Filistin halkının yaşam hakkına kavuştuğu, bölgesel güven ve istikrarın sağlandığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz.Değerli Basın Mensupları,25 Aralık'ta, Sayın Cumhurbaşkanımızın Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdiği görüşmeye refakat eden Sayın Bakanımız,27 Aralık'ta, ülkemize gerçekleştirdiği resmî ziyaretin ardından Libya'ya dönüşte meydana gelen uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki askerî heyet üyeleri ile uçuş ekibi için Mürted Hava Meydan Komutanlığı/Ankara'da düzenlenen uğurlama törenine katılmıştır.29 Aralık'ta, Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106'ncı yılı anısına düzenlenen “90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu”nda birinci olan TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımımızı kabul eden Sayın Bakanımız;30 Aralık'ta, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıllık Komutanlar Toplantısı”na katılmış, müteakiben Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmî davetlisi olarak ülkemize gelen Suriye Genelkurmay Başkanı'nı kabul etmiş, aynı gün Sayın Cumhurbaşkanımızın Somali Cumhurbaşkanı ile İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiştir.Sayın Bakanımız bugün (31 Aralık); beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile birlik ziyareti yaparak yılın son gününde Mehmetçiklerimizle bir araya gelecektir.- 27 Aralık'ta, elim bir uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki askerî heyet için Libya'da düzenlenen törene katılan ardından Başkanlık Konseyi Başkanı, Millî Birlik Hükümeti Başbakanı ve Libya Savunma Bakan Vekili ile görüşen Sayın Genelkurmay Başkanımız,- 30 Aralık'ta Suriye Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti ağırlamıştır.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, operasyon ve görevlerinin yanı sıra, çok boyutlu tehdit ortamına uyum sağlamak ve yüksek hazırlık seviyesini muhafaza etmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de kesintisiz olarak sürdürmektedir.15-26 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen ve SAT timlerimiz ile Pakistan İkbal Timlerinin yer aldığı Türkiye-Pakistan Ayyıldız Tatbikatı başarıyla tamamlanmıştır.Böylece, 1 Ocak'tan itibaren 45'i NATO, 29'u Millî, 59'u Davet ve 24'ü Özel olmak üzere toplam 157 tatbikat başarıyla icra edilmiştir.Yabancı askerî gemilerin limanlarımızı ziyaretlerine ilişkin olarak;- Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait Yamama tarafından 30 Aralık 2025-5 Ocak 2026 tarihleri arasında Gölcük'e liman ziyareti gerçekleştirilmekte,- İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Sparcato Schergat tarafından5-9 Ocak 2026 tarihleri arasında Mersin'e liman ziyareti yapılması planlanmaktadır.Türkiye-Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı, 5-9 Ocak 2026 tarihleri arasında ülkemizde gerçekleştirilecektir.NATO Güvence Tedbirleri çerçevesinde Havadan İhbar Kontrol Uçağımız, 30 Aralık'ta Romanya hava sahasında görev yapmıştır.Sarıkamış Harekâtı'nın 111'inci yılı dolayısıyla düzenlenen “Bu toprakta izin var” anma etkinliği kapsamında Sarıkamış/Kars'ta 3 adet F-16'mız ile 4 Ocak'ta muharip uçak geçişi icra edilecektir.Bu vesileyle başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.Öte yandan, Ankara'da icra edilen “90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu”nda ilk dört sırayı alarak şampiyon olan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Kır Koşusu Takımımızı ve derece elde eden sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz.2025 yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığımız açısından başarılı bir yıl olmuştur.Uluslararası müsabakalarda 2024 yılında 20 kupa ve 93 madalya alan sporcularımız, 2025 yılında 13 rekor kırarak 35 kupa ve 207 madalya kazanmıştır.Kıymetli Basın Mensupları,Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güçlü, modern ve etkin savunma kapasitesinin yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle geliştirilmesi çalışmalarına da devam edilmektedir. Geçtiğimiz hafta içerisinde;Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda;- Modernize edilen M60T tankı,- KARAOK Tanksavar Silah Sistemi,- Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A ile,- MİLKED Elektronik Destek Sistemi (3A3), muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.Ayrıca hafta içerisinde Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından;- Çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmış,- BALKIN 130 mm (ÇAF-S) karşı tedbir mühimmatı seri üretime hazır hâle getirilmiştir.Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca;- Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında 7'nci T-70 helikopteri ile çeşitli miktarlarda;- “Hassas Güdüm Kiti (HGK-84),- “Lazer Güdüm Kiti” (LGK-82),- “Elektronik Harp Podu” envantere alınmıştır.Sürekli değişen ve çeşitlenen tehditlere karşı tüm harekât alanlarında etkin, esnek ve yüksek teknolojiye dayalı bir yapı oluşturma çabasını kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; daha güçlü, modern ve etkili bir savunma kapasitesine sahip olması için 2026 yılında da yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle desteklenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam edecektir. Bu kapsamda;- Başta Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemimiz Çelik Kubbe, İnsansız Savaş Uçaklarımız Kızılelma ve Anka-3 olmak üzere insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede silah sistemlerinin geliştirilmesi,- Mavi Vatanımız ve çevre denizlerin yanı sıra, ilgi alanımız olan tüm denizlerde donanmamızın yeteneklerini genişleterek daha güçlü hâle getirilmesi amacıyla içerisinde TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi, Millî Denizaltımız ve Millî Uçak Gemimizin de yer aldığı 39 geminin tersanelerimizde aynı anda inşası ve yeni sistemlerin envantere kazandırılması çalışmaları kararlılıkla sürdürülecektir.Ayrıca,- Yapay zekâ destekli komuta kontrol sistemleri,- Siber savunma ve siber harekât yetenekleri,- Otonom sistemler ve büyük veri analizine dayalı karar destek altyapıları gibi kritik alanlarda yerli ve millî çözümlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yüksek caydırıcılık kapasitesini daha da artıracak,- Böylece, geleceğin muharebe konseptini şekillendiren stratejik bir üstünlük seviyesine ulaşacaktır.Personel ve askerî öğrenci alım ve temin faaliyetleri belirlenen ihtiyaçlar ve planlanan takvim çerçevesinde devam etmektedir.Bu kapsamda;- 26 Aralık 2025'te başlayan 'Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine Memur ve Sözleşmeli Personel Temini başvuruları 25 Ocak'a kadar devam edecek,- 2-18 Ocak 2026 tarihleri arasında 'Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2026 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er',- 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları yapılabilecektir.Sonuç olarak Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;- Cumhuriyetimizin ikinci asrında,- Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda,- Yeni yılda da milletimizin huzur ve güvenliği ile daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda, üstlenmiş olduğu tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.2026 yılının ülkemize ve milletimize sağlık, başarı ve mutluluk; bölgemize ve dünyaya ise daha fazla barış, huzur ve istikrar getirmesi temennisiyle milletimizin yeni yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz.