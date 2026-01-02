Motokuryeler dikkat! 6 ilde trafiğe çıkmak yasaklandı

Yurt genelinde etkisini artıran dondurucu soğuklar ve kar yağışı, ulaşımda yeni tedbirleri beraberinde getirdi.Özellikle buzlanma riskinin yükseldiği illerde, valilikler can ve mal güvenliğini korumak amacıyla motosiklet ve motokurye trafiğine geçici kısıtlamalar uygulanmasına karar verdi.Alınan önlemler kapsamında vatandaşlara, olası kazaların önüne geçmek için bireysel motosiklet ve scooter kullanmaktan kaçınmaları, bunun yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri çağrısı yapıldı.Yetkililer, kaygan yolların ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekerken, trafik ekiplerinin ve karayolu ekiplerinin 24 saat esasına göre sahada görev yaptığı belirtildi.Hava sıcaklıklarının eksi 8 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 2 Ocak Cuma günü motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. Valilik, trafik güvenliğinin öncelik olduğunu açıkladı.Kısıtlama gece 22.00'de başladı, 2 Ocak sabah 08.00'e kadar sürecek. Motosiklet, scooter ve elektrikli kurye araçlarının trafiğe çıkması yasaklandı.Kar yağışı ve don riski nedeniyle motosiklet trafiği ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Vatandaşlara buzlanmaya karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı22.00 – 23.59 saatleri arasında motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Motosiklet, motokurye, scooter ve bisiklet kullanıcıları kapsama alındıKar yağışının şiddeti nedeniyle motokuryelere trafik kısıtlaması getirildi. Kısıtlama 2–4 Ocak tarihleri arasında, toplam 2 gün sürecek.2 Ocak Cuma günü il genelinde motokurye ve motosiklet faaliyetleri tamamen durduruldu. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması istendi.