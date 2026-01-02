Mansur Yavaş Verdiği Sözleri Unuttu! Ankaralı Susuz...

Türkiye'nin kalbi Ankara, 2025 yılının son günlerinde altyapı kriziyle boğuşuyor. Mamak ilçesinin Lalahan Mahallesi başta olmak üzere pek çok noktasında bir haftaya ulaşan su kesintileri, hayatı durma noktasına getirdi.Sadece temizlik değil, ısınma imkânının da elinden alındığı mahalle sakinleri; yaşlı, hasta ve çocuklarıyla birlikte dondurucu soğukta kaderine terk edildi.Camilerden ve çevre mahallelerden bidonlarla su taşıyan vatandaşlar, adeta 30 yıl öncesinin Türkiye'sine geri dönüldüğünü belirterek Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepki gösterdi.AK Parti Mamak İlçe Başkanı Osman Engin Dalbastı, 'Mansur Yavaş, Ankaralıya verdiği sözleri unutarak sadece algı belediyeciliği ile 7 yılını doldurdu. Seçim öncesi 'Allah'ın suyundan para mı alınır?' diyenler, bugün Kesikköprü Su İhsaniye hattını tamir etmekten aciz. Ankara'da su nöbeti tutuyoruz, bidonlarla yaşıyoruz. Bu mudur Başkent belediyeciliği?' diye sordu.Sevgi Keskin: 'Kayınvalidem KOAH hastası, ev buz kestiği için onu kaçırmak zorunda kaldım. Çocuklarım soğuktan hasta oldu, sabah acildeydik. Burası Van'ın ücra bir köyü değil, burası Başkent! Çözüm de yok, bilgi veren de...'Mahalle temsilcisi Ömer Polat, Lalahan'ın su kaynakları açısından zengin olmasına rağmen bu durumun yaşanmasına tepki gösterdi.Elindeki 1060 TL'lik faturayı gösteren Polat, '7 tane su kaynağımız var ama hepsi kapatılmış. Belediye 'Allah'ın suyundan' para almayı biliyor ama hizmet vermeyi bilmiyor. Sayın Yavaş, eğer ASKİ çalışmıyorsa o ekibi görevden al. Bu halka reva mıdır?' sözleriyle sitemini dile getirdi.