KIZILELMA KARAT Görünmez Avcı Olacak!

Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN'ın geliştirdiği KIZILELMA KARAT sistemi ile kritik bir test uçuşu gerçekleştirdi. Bu yeni entegrasyon, KIZILELMA'yı sadece bir insansız jet olmaktan çıkarıp, düşük görünürlüklü hedefleri dahi pasif olarak tespit edebilen gelişmiş bir avcı platformuna dönüştürüyor.Modern savaş alanlarında F-35 gibi düşük radar izine sahip ‘hayalet' uçakların yaygınlaşması, tespit sistemlerini zorlamaktadır. İşte tam bu noktada devreye giren KARAT Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, KIZILELMA'ya oyun değiştiren bir yetenek kazandırıyor. Sistem, radar yayını yapmadan, yani tamamen pasif bir şekilde hedefleri ısı imzalarından takip eder. Bu özellik, KIZILELMA'nın kendi konumunu belli etmeden düşman unsurlarını tespit etmesini ve onlara karşı sürpriz saldırılar düzenlemesini sağlar.Bununla birlikte, KARAT sistemi radarların etkisiz kaldığı veya elektronik karıştırma uygulanan ortamlarda bile KIZILELMA'ya kesintisiz durumsal farkındalık sunar. Bu sayede insansız savaş uçağı, en zorlu senaryolarda dahi taktik üstünlüğü elinde tutar.ASELSAN tarafından geliştirilen KARAT 100 sistemi, son teknoloji özellikleriyle dikkat çekiyor. Düşük radar kesit alanına sahip platformlara tam uyumlu, yüzey kırımlı bir tasarıma sahip olan sistem, 5. nesil avcı uçakları gibi en gelişmiş tehditleri bile algılayabilecek kapasitededir. Sistemin öne çıkan bazı yetenekleri şunlardır:Yüksek Performanslı Görüntüleme: Uzun menzilden üstün hedef tespiti için LWIR bandında çalışan yüksek performanslı kızılötesi görüntüleme kanalına sahiptir.Otomatik Tespit ve Takip: Geniş tarama alanı içinde otomatik olarak hedef tespiti yapabilir ve aynı anda birden fazla hedefi takip edebilir.Gelişmiş Algoritmalar: Gelişmiş görüntü işleme algoritmaları ve hassas stabilizasyon sistemi sayesinde en zorlu koşullarda bile net veri sağlar.Pasif Mesafe Kestirimi: Tespit ettiği hedeflere yönelik pasif olarak mesafe bilgisi üreterek hava-hava füzelerinin hedefe yönlendirilmesine yardımcı olur.KIZILELMA daha önce de TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi (EOTS) ile başarılı uçuşlar gerçekleştirmişti. Bu yeni entegrasyonlar, KIZILELMA'nın gelecekte farklı görev profillerine göre özelleştirilebileceğini gösteriyor. Örneğin, hava-yer görevleri için TOYGUN, hava-hava görevleri için ise KARAT sistemi ile donatılmış varyantlar görebiliriz.