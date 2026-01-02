PlayStation 4 Sahiplerine Kötü Haber!

Sony, PS Plus'taki PlayStation 4 oyunları için uzun süredir beklenen strateji değişikliğini resmen duyurdu. 2026 yılı itibarıyla, PlayStation Plus Essential abonelerine her ay ücretsiz olarak sunulan PS4 oyunu garantisi sona eriyor. Bu kararla birlikte Sony, odağını tamamen yeni nesil konsolu PS5'e çevirmiş durumda.Sony'nin bu radikal kararının arkasındaki en büyük neden, PlayStation 5'in yakaladığı muazzam satış başarısı. Resmi rakamlara göre dünya genelinde 80 milyonu aşan bir kullanıcı kitlesine ulaşan PS5, artık ana platform konumuna geldi. Bu nedenle şirket, PS Plus hizmetinin temel katmanını yeni nesil oyuncu kitlesini memnun edecek şekilde yeniden yapılandırma ihtiyacı duyuyor. Yıllardır devam eden her ay en az bir PS4 oyunu verme geleneği, bu yeni stratejiyle birlikte sona eriyor.Bu değişiklik, PS4 sahipleri için bir dönemin sonu anlamına gelse de Sony, eski nesil konsolun tamamen gözden çıkarılmadığını belirtiyor. Ancak, PS Plus Essential aboneliğinin temel cazibesi artık PS4 oyunları olmayacak. Bundan sonra PS4 oyunları, yalnızca istisnai durumlarda veya özel kampanyalarla aylık listeye dahil edilebilir.Peki, PS4 oyunlarına erişimini sürdürmek isteyen oyuncular ne yapmalı? Sony, bu kullanıcıları PS Plus sisteminin üst katmanlarına yönlendiriyor. PS Plus Extra ve Premium abonelikleri, yüzlerce oyundan oluşan geniş bir PS4 arşivi sunmaya devam ediyor. Bu hamle, aynı zamanda kullanıcıları daha kapsamlı ve daha yüksek fiyatlı abonelik paketlerine teşvik etme amacı da taşıyor. Kısacası Essential paketi artık bir giriş seviyesi olarak konumlandırılırken, asıl oyun kütüphanesi Extra ve Premium katmanlarında yer alacak.