Yılbaşı için saldırı hazırlığındaydılar... Terör hücrelerine seri operasyon! 500’den fazla DEAŞ’lı yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü; yurt dışından gelen bireysel saldırı talimatı üzerine yılbaşı öncesinde harekete geçen Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın İstanbul başta olmak üzere ülkemizde hedeflediği terör saldırısı planlarını başarılı ve titiz operasyonlarla akamete uğrattı.Milli İstihbarat Teşkilatı, Silahlı Terör Örgütü DEAŞ adına terör saldırısı arayışında olan İbrahim Burtakuçin'i başarılı bir çalışmayla yakaladı. İddialara göre; DEAŞ Terör Örgütü mensuplarını bir arada tutan İbrahim Burtakuçin'in dijital materyallerinden motivasyon amaçlı canlı bomba ve sözde "Fedai" eylemlerinde kullanılan bazı ses dosyaları çıktı.Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan yapılanmasında yine sözde yönetici konumunda bulunan "Yahya" kod adlı Mehmet Gören de yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın titiz çalışmasıyla Afganistan-Pakistan sınırında yakalandı. Peş peşe düzenlenen başarılı ve seri operasyonlarla yılbaşı öncesindeki kritik güvenlik tehditleri bir bir ortadan kaldırıldı.HEDEF "YALNIZ TERÖRİST" SALDIRISIYDIİstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri de Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın "Yalnız Terörist" saldırısı planlarını titizlikle yürütülen çalışmalarla deşifre etti. İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın hücreleri, özellikle sosyal medya üzerinden yılbaşı öncesinde eleman arayışıyla harekete geçti.İstanbul'da hedeflenen terör saldırısı talimatı yurt dışından geldi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın koordinesinde Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın tüm gizli faaliyetleri İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce deşifre edildi. Titizlikle yürütülen çalışmalarda Silahlı Terör Örgütü DEAŞ mensupları, bireysel terör saldırısı manasına gelen "Yalnız Terörist" eylemi yapmayı hedefledi.Yakalanmamak için telsizlerle irtibat kuran teröristlerin faaliyetleri ve açık kimlikleri tek tek tespit edildi. Teröristlerin saklandıkları hücre evleri de belirlendi. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Özel Harekat destekli geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi.OTOMATİK SİLAHLARLA SALDIRI PLANLADILARTelsizlerle haberleşerek koordineli bir şekilde hareket etmeyi planlayan ve özellikle yılbaşı gecesi terör saldırısı hedefleyen teröristlerin yakalanması için İstanbul'un 17 ilçesinde 124 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde 133 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Adreslerde uzun namlulu silahlar, otomatik silahlar, mermiler, telsizler ve silahlar ele geçirildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri yılbaşına bir gün kala yeni bir operasyon düzenledi. Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'a İstanbul merkezli üç ilde baskın yapıldı. Yalova'da üç polisimizin şehit olduğu kalleş terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerle bağlantılı olan ve yılbaşı öncesi İstanbul'da benzer terör saldırıları hedefleyen 41 kişinin de aralarında olduğu 110 kişi yakalanarak gözaltına alındı.15 YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇI YAKALANDIGözaltına alınanlardan 15'inin doğrudan çatışma belgeleriyle irtibatlı oldukları ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak Silahlı Terör Örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüttükleri belirlendi. 2025 yılının son günü Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) koordinesinde illerin Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlıkları eş zamanlı ortak operasyonlarla 25 ilde 125 DEAŞ mensubunu gözaltına aldı.500'DEN FAZLA...Sosyal medya üzerinden Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın propagandasını yapan 29 terörist ile DEAŞ mensubu 27 terörist de İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonlarıyla yakalandı. 500'den fazla DEAŞ'lı teröristin yakalandığı başarıyla tamamlanan ve Silahlı Terör Örgütü DEAŞ'ın bireysel terör saldırısı planlarının akamete uğratıldığı o dev operasyonlar polis kameraları tarafından anbean kaydedildi.