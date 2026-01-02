Güvenliğin anahtarı Türkiye! AB ve NATO'da Rum krizi büyüyor

İsrail'in Maariv gazetesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin siyasi baskı girişimlerinin 150 milyar euroluk savunma planını riske attığını ve Avrupa Birliği'nde, 'Türkiye olmadan güvenlik olmaz' görüşünün hakim olduğunu belirtti.Rapora göre AB ve NATO yetkilileri Rum tarafının güvenlik iş birliğini siyasi baskı aracı haline getirme girişimlerinden rahatsız.Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğu hatırlatılırken Türkiye'nin dışlanmasının Avrupa savunma mimarisini zayıflatacağı görüşü öne çıkıyor.Maariv, Güney Kıbrıs'ın Türkiye'ye karşı izlediği çizginin 'Avrupa Birliği'ni tedirgin ettiğini' yazdı.Diplomatlar, Ankara ile güvenlik iş birliğinin siyasi hesaplara kurban edilmesinin Doğu Akdeniz'deki dengeleri bozabileceği görüşünde birleşiyor.Haberde, Avrupa'nın gündemindeki 150 milyar euroluk savunma alım programının Güney Kıbrıs engeline takılabileceği kaydedildi.Türkiye'nin bu programa dahil olma isteğinin Yunan ve Rum yönetimi tarafından bloke edilmesinin Avrupa savunma bütünlüğü açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği hatırlatıldı.AB ve NATO kulislerinde dile getirilen ortak kaygı, Türkiye'nin dışlandığı bir savunma planının kıtanın güvenliğini zayıflatacağı yönünde.Yetkililer, Rusya tehdidi karşısında birlik mesajı verilmesi gerektiğini, Türkiye gibi stratejik bir aktörün göz ardı edilmesinin bedelinin ağır olacağını belirtiyor.NATO içinden gelen değerlendirmelerde ise Türkiye'nin Avrupa savunma projelerinin dışında bırakılmasının ittifak içinde ciddi kırılmaya yol açabileceği görüşü öne çıkıyor.