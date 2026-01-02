Meteoroloji Uyardı! Çığ Tehlikesi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artacağı, doğu bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları ve Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:ANKARA: -2, Parçalı bulutluİSTANBUL: 9, Parçalı bulutluİZMİR: 9, Parçalı ve az bulutluBURSA: 6, Parçalı bulutluKOCAELİ: 7, Parçalı bulutluÇANAKKALE: 10, Parçalı bulutluKIRKLARELİ: 7, Parçalı bulutluA.KARAHİSAR: -2, Parçalı bulutluDENİZLİ: 7, Parçalı bulutluMUĞLA: 8, Parçalı ve az bulutluADANA: 10, Parçalı bulutluANTALYA: 13, Parçalı ve az bulutluHATAY: 4, Parçalı bulutluISPARTA: 6, Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR: -3, Parçalı bulutluKAYSERİ: -9, Parçalı bulutluKONYA: -1, Parçalı bulutluBOLU: 0, Parçalı ve az bulutluZONGULDAK: 5, Parçalı ve az bulutluSİNOP: 9, Parçalı ve az bulutluAMASYA: -2, Çok bulutluRİZE: 5, Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN: 3, Çok bulutluTRABZON: 6, Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıERZURUM: -11, Parçalı bulutluKARS: -10, Parçalı bulutluMALATYA: -4, Parçalı bulutluVAN: -1, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıŞANLIURFA: 0, Parçalı bulutluBATMAN: -4, Parçalı bulutluDİYARBAKIR: -1, Parçalı bulutluGAZİANTEP: 0, Parçalı bulutluMARDİN: -2, Parçalı bulutlu