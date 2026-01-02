Meteoroloji Uyardı! Çığ Tehlikesi...

  • USD: 42,85 - 42,92
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yurtta sıcaklıklar batıda artarken doğuda biraz daha azalacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı sürüyor ve çığ riskine karşı uyarıda bulunuldu. İç ve doğu kesimlerde ise buzlanma ve don bekleniyor

Ekleme: 2.01.2026 - 08:49 Güncelleme: 2.01.2026 - 08:52 / Editör: Erhan Şimşek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyı kesimleri ve Ağrı'nın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMA VAR

İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK BATIDA ARTIYOR DOĞUDA AZALIYOR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artacağı, doğu bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz kıyıları ve Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: -2, Parçalı bulutlu

İSTANBUL: 9, Parçalı bulutlu

İZMİR: 9, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 6, Parçalı bulutlu

KOCAELİ: 7, Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE: 10, Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ: 7, Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR: -2, Parçalı bulutlu

DENİZLİ: 7, Parçalı bulutlu

MUĞLA: 8, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 10, Parçalı bulutlu

ANTALYA: 13, Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 4, Parçalı bulutlu

ISPARTA: 6, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: -3, Parçalı bulutlu

KAYSERİ: -9, Parçalı bulutlu

KONYA: -1, Parçalı bulutlu

BOLU: 0, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 5, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 9, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: -2, Çok bulutlu

RİZE: 5, Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN: 3, Çok bulutlu

TRABZON: 6, Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM: -11, Parçalı bulutlu

KARS: -10, Parçalı bulutlu

MALATYA: -4, Parçalı bulutlu

VAN: -1, Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ŞANLIURFA: 0, Parçalı bulutlu

BATMAN: -4, Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR: -1, Parçalı bulutlu

GAZİANTEP: 0, Parçalı bulutlu

MARDİN: -2, Parçalı bulutlu