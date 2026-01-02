Yapay Zeka Cebe Giriyor!

OpenAI, yapay zeka dünyasında büyük bir adım atarak donanım sektörüne girmeye hazırlanıyor. Sektörden gelen son bilgilere göre şirket, Apple'ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive ile iş birliği yaparak “Gumdrop” kod adlı yapay zeka destekli bir kalem geliştiriyor. 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanan bu cihaz, kullanıcılara tamamen farklı bir teknoloji deneyimi sunmayı hedefliyor.Bu kalem şeklindeki cihaz, el yazısı ile alınan notları doğrudan ChatGPT'ye aktarma ve sesli iletişim kurma yeteneğine sahip olacak. OpenAI, Humane AI Pin ve Rabbit R1 gibi benzer cihazların yaşadığı sınırlı kullanım sorunlarından kaçınarak daha işlevsel bir ürün ortaya koymak istiyor. Şirketin şu anda üç farklı donanım konsepti üzerinde çalıştığı ve ilk ürünün bu akıllı kalem olacağı ifade ediliyor.Cihazın üretim süreci için Foxconn ile anlaşıldığı ve üretimin Vietnam'daki tesislerde gerçekleştirileceği bildirildi. Başlangıçta Luxshare ile çalışılması planlansa da üretim yerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle rota değiştirildi. OpenAI, cihazın Çin'de üretilmesini istemediği için üretimi Vietnam ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli tesislere kaydırmayı tercih etti.OpenAI CEO'su Sam Altman, Kasım 2025'te yaptığı açıklamada ilk prototiplerin tamamlandığını ve kalitenin büyüleyici olduğunu dile getirmişti. Şirket, bu cihazın tasarımı ve mühendisliği için Jony Ive'ın “io” adlı girişimini 6,4 milyar dolar karşılığında satın aldı. Bu dev satın alma ile birlikte yaklaşık 55 mühendis OpenAI bünyesine katıldı ve tasarım süreçlerinin başına Jony Ive geçti.Geliştirilen yeni ürün, akıllı telefonların yarattığı karmaşadan uzak, daha sade ve “eğlenceli” bir deneyim sunacak şekilde tasarlandı. Şirket, bu cihazı dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonların yanında “üçüncü temel cihaz” olarak konumlandırıyor. Cihaz bir giyilebilir teknoloji ürünü ya da kulaklık olmayacak; aksine masa üstünde durabilen veya cepte kolayca taşınabilen bir formda olacak.Donanımın arkasındaki asıl güç ise 2026'nın ilk çeyreğinde yayınlanacak olan yeni sesli yapay zeka mimarisi olacak. Bu model, metin tabanlı sistemlerin hızına ve doğruluğuna ulaşarak çok daha doğal bir konuşma deneyimi sağlayacak. Gerçek zamanlı müdahaleleri anlayabilen ve anında tepki veren bu sistem, akıllı kalemin ana etkileşim merkezi haline gelecek.