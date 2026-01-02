En Güçlü Telefonlar Belli Oldu!

Her ay olduğu gibi, teknoloji dünyasının merakla beklediği en güçlü Android telefonlar listesi AnTuTu tarafından açıklandı. Aralık 2025 verilerine göre hazırlanan bu liste, performans tutkunları için bir rehber niteliği taşıyor. Zirvede yine tanıdık bir isim yer alırken, sıralamadaki diğer modeller de dikkat çekiyor.AnTuTu'nun gerçekleştirdiği kapsamlı performans testlerinin sonucunda, Aralık ayının şampiyonu bir kez daha oyun odaklı yapısıyla öne çıkan Red Magic 11 Pro+ oldu. Aktif soğutma sistemi sayesinde yüksek performansı uzun süre koruyabilen bu model, listenin zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı. Onu, yine yüksek performansıyla bilinen iQOO 15 modeli takip ederken, podyumun üçüncü basamağında ise OnePlus 15 kendine yer buldu.Listenin ilk üçü, mobil oyunculardan yüksek performans bekleyen kullanıcılara kadar geniş bir kitleye hitap eden güçlü işlemcilere ve optimize edilmiş yazılımlara sahip. Özellikle Red Magic 11 Pro+'ın aktif soğutma teknolojisi, onu rakiplerinden ayıran en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.Listenin tamamı, farklı markaların amiral gemisi modellerini bir araya getiriyor. İşte AnTuTu'nun Aralık 2025 verilerine göre en hızlı 10 Android telefon:REDMAGIC 11 Pro+iQOO 15OnePlus 15realme GT 8 ProHONOR WINvivo X300 ProOPPO Find X9 ProHONOR Magic8 ProHONOR Magic8nubia Z80 Ultra