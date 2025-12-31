Artvin'de Çığ Meydana Geldi!

Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya köyüne bağlı Aksu Yaylası'nda sabah saatlerinde çığ meydana geldi.Zorlu kış şartları ve yoğun kar örtüsünün bulunduğu yaylaya ulaşımın güç olması nedeniyle ekiplerin bölgeye intikal çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.AFAD ve ilgili birimlerin, güvenlik önlemleri eşliğinde bölgeye ulaşarak çığın altında çoban kalabileceği ihbarı nedeniyle arama-tarama faaliyeti gerçekleştirmesi bekleniyor.