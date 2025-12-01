İstanbul'u yağmur vurdu! Trafik yüzde 80'i buldu

Megakent İstanbul haftanın ilk iş gününde yağmurlu bir güne uyandı. Yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk meydana geldi.Sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametindeki araç yoğunluğu kameraya yansıdı.İBB verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.40 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu (Karaman ve Niğde hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Siirt çevreleri ile Adana'nın doğu, Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu 10İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 14İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 18Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 14Adana: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 21Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 5