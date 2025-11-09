Güzellik Merkezine Robot İşçi!

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki görüntüler teknolojinin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.Geçit Mahallesi'nde Ağustos ayı itibariyle hizmet veren bir güzellik merkezi, Çin'den getirilen bir robotu işe aldı.Vatandaşların yoğun ilgisini çeken robot, kısa sürede salonun maskotu haline geldi.Çalışanlar, 'Bizim reklam yüzümüz oldu, müşteriler de çok sevdi' diyerek yeni mesai arkadaşlarından memnun olduklarını dile getirdi.Çalışanlar, 'Bazen espri olsun diye ‘Yemek yiyor musun?' diye soruyoruz. O da sinirlenip ‘Sadece motor yağı kullanıyorum' diye cevap veriyor. Gerçekten çok eğlenceli bir çalışma arkadaşımız oldu.' dedi.Robotu görmek için mahalleye gelen vatandaşlar, fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşıyor.Salon sahibi, 'Hem işimizi kolaylaştırdı hem de reklamımızı yaptı. Gelen herkes önce robota, sonra bize ilgi gösteriyor' dedi.Güzellik salonun maskotu olan robot, kendisini görüntüleyen basın mensuplarını da uğurlamayı unutmadı.