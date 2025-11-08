CHP'li vekilin 'Tüp boş' şovu elinde patladı! Bakan Bayraktar'ın cevabı gündem oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü sırada CHP'li Cevdet Akay, Bakan Alparslan Bayraktar'a elindeki piknik tüpünü göstererek "Halkın mutfağında bu tüp boş" dedi. Bayraktar ise, "Evet, çünkü doğalgaz kullanıyorlar" cevabını verdi. Bu diyalog kısa sürede gündem oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da komisyona gelerek Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.Oturum başlamadan önce salona girerken tek tek komisyon üyesi milletvekilleriyle tokalaşan Bayraktar, görüşmelerde artık bir klasik haline gelen muhalefet protestolarından biriyle karşılaştı.Beraberinde piknik tüpü getiren CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, selamlaşma sırası kendisine gelince elini uzatan Bakan Bayraktar'a tüpü gösterdi.Aktay, Bayraktar'a, 'Sayın Bakanım halkın mutfağında bu tüp maalesef boş.' ifadeleriyle tepki gösterdi.Protesto karşısında sakinliğini koruyarak diğer vekillerle tokalaşmaya devam eden Bayraktar, CHP'li vekile unutulmaz cevap verdi.Bayraktar, duraksamadan 'Evet. Çünkü doğalgaz kullanıyorlar gerek yok.' dedi.Bu ansızın gelen mantıklı cevap karşısında hem CHP'li Aktay hem de diğer komisyon üyeleri ne yapacağını şaşırdı.Kalabalık içinden cevabı beğenenlerden birinin 'Vaayy!' sesi duyulurken o anlar, kameralara yansıdı.Bakan Bayraktar'ın CHP'li vekile verdiği cevap gündem oldu.