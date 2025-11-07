Ticaret Bakanlığı yasakladı! O ürünler piyasadan toplatılıyor

  • USD: 42,05 - 42,12
Ticaret Bakanlığı "güvensiz" olarak nitelediği 3 ürünü daha ifşa etti. 2 lavabo açıcı ve 1 pelüş oyuncaktan oluşan ürünler için piyasadan toplatma kararı verildi.

Ekleme: 7.11.2025 - 12:40 Güncelleme: 7.11.2025 - 12:48 / Editör: Fehmi Öztürk
Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler piyasadan toplatılırken, söz konusu ürünler de markalarına kadar açıklanıyor.

SATIŞI YASAKLANDI
Bakanlık 7 Kasım tarihi itibarıyla yeni bir duyuru daha yaptı. 3 ürünün satışını yasaklayan bakanlık, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Piyasadan toplatılmasına karar verilen ürünler şöyle:

