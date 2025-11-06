Türk savunma sanayisi siyonistleri korkuttu! ‘Türkiye artan gücünü sergiliyor’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yapmıştı. Bakan Kacır burada yeni nesil Türk savunma sanayisi ürünleri hakkında da bilgi vermişti.Kacır'ın yaptığı sunum ve Türk savunma sanayisinin yeni ürünleri İsrail'i tedirgin etti. Maariv gazetesi, 'Erdoğan İsrail'e karşı yeni bir tehdit sunmakta gecikmedi' başlıklı dikkat çeken haberinde, Türk savunma sanayi ürünlerine geniş yer ayırıp bunların İsrail'e karşı yeni bir tehdit olduğunu vurguladı.İsrailli gazete, Türkiye'nin artan savunma gücünü sergilediğini belirterek, 'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026 bütçe görüşmeleri sırasında parlamentoda yaptığı konuşmada Ankara'nın ana silahlanma projelerindeki ilerlemeyi açıkladı. Menzili dört katına çıkarılmış TAYFUN balistik füzesi, gelişmiş KAAN savaş uçağı, KIZILELMA insansız savaş uçağı ve yeni lazer ile tank sistemleri bunlar arasında yer alıyor.' ifadelerini kullandı.Haberde, sunumun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin savunma alanında bağımsızlığını artırma ve bölgesel meydan okumalar karşısında caydırıcılığını güçlendirme politikasının bir parçası olduğu aktarıldı.Maariv, TAYFUN füzesinin menzilinin 4 katına çıkarıldığını ve bu adımın Türkiye'nin hem saldırı hem de savunma kabiliyetlerini genişletme stratejisinin bir parçası olduğu bildirildi.İsrailli gazeteye göre, artırılmış menzil, TAYFUN füzesini Türkiye'nin son yıllarda yürüttüğü askeri modernizasyon sürecinin en önemli kilometre taşlarından biri haline getiriyor ve kritik sistemlerin ithalat yerine yerli olarak geliştirilmesi yönündeki dönüşümü simgeliyor.Haberde, KAAN savaş uçağının yerli silahlarla güçlendiği ve uçağın geliştirilmesinde ilerleme sağlandığı vurgulandı. Maariv, 'KAAN'a Türk yapımı mühimmatlar, özellikle hava-hava füzeleri entegre ediliyor. Son geliştirilen GÖKHAN füzesi, ramjet motoruyla donatılmış olup, NATO içindeki en uzun menzilli hava-hava füzelerinden biri olmayı hedefliyor.' ifadelerini kullandı.İsrailli gazete, yerli silah sistemlerinin tek bir gelişmiş savaş platformunda bütünleştirilmesinin Türkiye'nin askeri mühendislik ve havacılık kabiliyetlerindeki artışı gösterdiğinin altını çizdi.Haberde, Türk Hava Kuvvetleri'nin otonom operasyonel kapasitesini artırmayı amaçlayan güçlü SİHA programlarının da devam ettiği vurgulandı.İsrailli gazeteye göre, hava teknolojilerinin ötesinde, Türkiye kara ve deniz projelerinde de ilerliyor. Altay tanklarının teslimat aşamasına geldiği, MİLGEM sınıfı korvetlerin ise denize indirildiği belirtildi.Maariv, Türk lazerlerinin, tanklarının ve savaş gemilerinin çok katmanlı bir caydırıcılık ağına sahip olduğunu belirtti.Haberde, 'Tanıtılan en yenilikçi sistemlerden biri, yüksek enerjili bir lazer silahı. Bu sistem, 5 kilometre mesafedeki hedefleri kör edebilme, 1.5 kilometreye kadar hareketli hedefleri yok edebilme kabiliyetine sahip. Bu teknoloji, elektronik ve kara savaşında önemli bir avantaj sağlıyor.' ifadeleri kullanıldı.İsrailli gazete, yerli üretim türbojet motorlarla donatılmış SOM-J füzelerinin entegrasyonunun başarıyla tamamlandığını, yeni TEI motorlarının Bayraktar TB3 SİHA'larına takıldığını ve şu anda operasyonel olarak kullanıldığından bahsetti. Ayrıca, SANCAR insansız deniz aracı ve yeni bir uzun menzilli füze sistemi için yapılan testlerin de başarılı geçtiği vurgulandı.Maariv, Bakan Kacır'ın sözlerine atıfta bulunarak, Türkiye'nin temel hedefinin, tüm savunma ve taarruz sistemlerinde tam yerli kontrol sağlamak olduğunu bildirdi. Haberde, Kacır'ın, 'Yerli üretim artık tüm alanları kapsıyor. Hava, kara, deniz ve uzay. Caydırıcılık gücümüzü zirveye taşıyacağız.' ifadelerine yer verildi.İsrailli gazete, son olarak Türkiye'nin yükselen savunma sanayisi hakkında şu sözleri kullandı: 'Bu açıklamalar, açık bir eğilimi ortaya koyuyor: Ankara, savunma sanayisini ulusal yeniliğin ön saflarına yerleştiriyor. Bu yaklaşım, stratejik bağımsızlık, teknolojik ilerleme ve önde gelen bir savunma gücü olma hedefini birleştiriyor.'