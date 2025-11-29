Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor! İşte masadaki rakamlar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu müzakerelere önümüzdeki hafta başlıyor. Asgari ücret pazarlığının 25 ila 28 bin TL aralığında yapılması bekleniyor. İşçi kanadının Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesine ilişkin talebine yönelik 'hükümet temsilcilerini pasifleştirme' formülü bulundu.Hükümet, Türk-İş ve Hak-İş'in gündeme getirdiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesi talebini dikkate aldı. Komisyonun yapısında mevzuat açısından bir değişiklik yapılmayacak.Ancak Hazine ve Maliye, Çalışma, Ticaret ile TÜİK temsilcilerinin yer aldığı hükümet kanadı üyeleri pasifleştirilecek. İşveren ile çalışan temsilcileri pazarlık sürecinde baş başa bırakılacak. Hükümet temsilcileri sadece enflasyon, büyüme rakamları gibi teknik ve istatistik bilgileri sağlayacak. 'Pasifleştirme formülü' ilk toplantıda sunulacak.Hükümet, esnek çalışma projesi üzerinde de çalışıyor. Projeyle atıl durumda bulunan engelliler, gençlik ve eski hükümlüler gibi 12 milyonu bulan dezavantajlı grupları işgücü içine alacak. Mevzuat değişikliği çalışması Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) sunuldu.Paydaşlara gönderilen esnek çalışma teklifinin Meclis'e sunulması bekleniyor. Esnek ve yarı zamanlı saat başı çalışmanın iş mevzuatında olmasına rağmen çalışanların emekliliğine katkısı az olduğu için tercih edilmediği belirtilirken, part-time çalışan birinin 80 veya 100 yıl sonra emekli olabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.Bu nedenle yeni yasa teklifinde 'geliri baz alan' model belirlendi. Yüksek gelire sahip olup, primini buna göre yatıran part-time ve yarım zamanlı çalışanlar, diğer emeklilik şartlarını da yerine getirdikten sonra emekli olabilecek.Hükümet 2026'da yeni bir projeye daha imza atacak. Çalışmaları tamamlayan SGK, gittikçe yaşlanan nüfusun kronik soruna dönüşmemesi için 'Yaşlı Bakım Sigorta Fonu' uygulamasını başlatacak. Proje 5 yıllık geçiş süreci sonrasında hayata geçirilecek. 10 yıl sigorta pirimi ödenecek. Özel bakım merkezlerinde özel ambulans, özel sağlık hizmetleri gibi tüm hizmetler kaliteli şekilde ücretsiz verilecek. Primleri SGK toplayacak. Sağlık ve Aile Bakanlıkları sisteme destek verecek. Projeye göre yaşlı sigorta fonuna katılım ilk önce gönüllü olacak. Gidişata göre zorunlu hale dönüştürülebilecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İŞKUR Gençlik Programı'nda yeni bir faz hayata geçiriyor. İlk aşamada 100 bin öğrenci projeden faydalanmıştı. Bu sayı yıl sonu itibarıyla 250 bine çıkacak. 500 binin üzerinde genç yararlanmak için İŞKUR'a başvuru yaptı. 2028 yılına kadar 2 milyona yakın genç projeden yararlanacak. Üniversitelerde hem çalışıp hem okuyacak olan öğrenciler ayda 15 bin 42 TL kazanç sağlayacak.Bir diğer proje ise dijital platform çalışanları, motokuryeler, ev kadınları dahil evde çalışanları kapsayan uzaktan çalışma yasa teklifi. Teklife göre uzaktan ve evden çalışanlara sosyal güvence sağlanacak. Mesai saatleri işverenle çalışan arasında gerçekleştirilecek sözleşmelerde belirlenecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası bu modele göre değiştirilecek. Evler mesken sayıldığı için evden çalışanlara tıpkı işyerlerinde olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği sağlanacak. Eangi hallerin iş kazası olduğu netleştirilecek.