Hakan Fidan Açıklamalarda Bulundu!

ışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya ziyareti kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile görüştü.İki Bakan daha sonra ikili görüşmeye geçti. Dışişleri Bakanı Fidan ve Alman mevkidaşı Wadephul ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde kriter bazlı değerlendirmede sorunu yok, olamaz da. Burada temel sorun sürecin ilerlemiyor oluşu, fasılların açılmaması. Bu noktada gerekli görüşmeleri yaptık. AB'nin fasılları tekrar açması, Türkiye ile aday ülke ilişkisini olabilecek en normal zeminde ilerletmesi beklentimiz bakidir.Ukrayna'daki savaşın durması, Gazze'deki barış planının hayata geçmesi, Suriye'deki istikrar bizim için önemli.Gazze'deki barış planının bir an önce hayata geçmesi önemli. Tekrar yıkıma, soykırıma dönülmemesi gerekiyor. Yeteri kadar büyük bir yıkım, katliam var. Hep birlikte yoğun çalışmamız gerekiyor. İnsani yardımların bir an önce içeriye girmesi lazım. Aksi takdirde tekrar şiddet sarmalına dönme riskimiz var.Bakan Wadephul'un açıklamalarından satır başları:Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 'Türkiye ve Almanya arasında özel bağlar var. Başka hiçbir ülke ile toplumsal açıdan bu kadar yakın ilişkilerimiz bulunmamaktadır' dedi.Wadephul, 'Bu savaş nedeniyle kıtamız eskisi gibi değil. Rus dronları ve roketleri her gün bütün Avrupalıların güvenliğini ve özgürlüğünü tehdit altına alıyor. Putin uzun vadeli bir barış istiyorsa müzakere masasının başına oturma zamanı geldi' dedi.Wadephul, Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin ise, 'Türkiye, Gazze'de ateşkes anlaşmasının imzalanmasında belirleyici bir rol oynadı' dedi.Wadephul, 'Türkiye birçok alanda merkezi bir ülke. Bu nedenle, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmek bizim çıkarımıza olduğu açıktır. Türkiye, AB'ye girmek istiyorsa Almanya güvenilir ve dosta bir ortağı olacaktır' dedi.