Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu! Ara tatil kaldırılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'de Sebep Sonuç programına canlı bağlanarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin özellikle son günlerde sıkça tartışılan ara tatil hakkında da önemli mesajlar verdi.'ÖĞRENME SÜREÇLERİ KESİNTİYE UĞRUYOR'Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Türkiye'de toplam iş günü sayısı itibari ile genel ortalamanın çok altında değil. Ama çok daha fazla ders günü olan ülkeler var. Her bir tatilden sonra çocukların tekrar sürece adapte olmaları, tekrar eğitim öğretim ortamına ısınmaları ciddi bir şekilde vakit alıyor. Bu sadece bizim ülkemizde değil dünyanın her tarafında tartışılıyor. Bu konuda yaptığımız araştırmalarda bu ara tatillerin ardından okullarda adaptasyon sürecine dair, öğrenme süreçlerinin kesintiye uğradığına dair birçok eleştiri var. Her ülke kendi koşullarına göre tedbirlerini almış durumda. Temel eğitim çağındaki öğrencilerin öğrenme kayıplarının olduğuna dair eleştiriler var. Henüz karar vermedik ama ara tatil kaldırılabilir.TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİGeçtiğimiz yani 2024-2025 eğitim öğretim yılının başında biliyorsunuz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla bütün programları, bütün müfredatları köklü bir revizyona tabi tuttuk. Burada üç tane şey yapmıştık. Bir tanesi, şu anda bizim programlarımız dünyada kazanım sayısı itibarıyla ağır olarak tanımlanan programlardan bir tanesiydi. Onu yaklaşık olarak üçte bir oranında hafiflettik. İkincisi, sizin sorduğunuz şekilde, yani dünyada pedagojik anlamdaki bütün değişiklikleri, metodolojik anlamda ne tür değişiklikler varsa, yani kazanımdan beceri temelli eğitime geçmek dahil, bütün bunların hepsini programlarımıza yansıttık. Üçüncüsü de, biz bakın, imparatorluk geleneği olan bir toplumuz ve bir arada yaşamayı, bir millet olmayı çocuklarımıza, gençlerimize mutlaka verebilmek durumundayız. Üçüncü yaptığımız şey de milli ve manevi değerler noktasında. Yani çocuklarımızı bir millet olma şuuruna, bu milletin değerlerini taşıma, gelecek kuşaklara aksettirme anlamında toplumun bizden beklentilerini de programların içerisine yerleştirdik.